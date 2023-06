Matt Nagy décrit une tâche importante pour Patrick Mahomes

Matt Nagy sait à quel point il est important pour les Chiefs de Kansas City que Patrick Mahomes et Kadarius Toney développent davantage leur relation cette intersaison.

L’une des meilleures acquisitions de mi-saison réalisées l’année dernière a été celle des Chiefs de Kansas City, qui ont ajouté l’ancien joueur hors pair de la Floride, Kadarius Toney, à leur solide corps de réception.

Cela avait été une année et demie frustrante pour Toney sur les Giants de New York. Bien que les G-Men aient eu beaucoup de succès la saison dernière lors de la première année de Brian Daboll à la tête de l’opération, Toney n’a pas terminé l’année dans The Big Apple. En fait, sa saison s’est bien mieux terminée en devenant champion du Super Bowl avec les Chiefs ! C’était impressionnant de le voir prendre une nouvelle attaque si rapidement après son arrivée.

Cependant, le nouveau coordinateur offensif des Chiefs, Matt Nagy, sait à quel point il sera important pour le succès continu de Kansas City d’avoir Toney développe davantage ses relations avec Patrick Mahomes. Alors que les deux étaient d’anciens choix de premier tour, le corps de réception des Chiefs a pris un coup cette intersaison avec les vétérans Mecole Hardman et JuJu Smith-Schuster ayant signé ailleurs.

Nagy sait à quel point Toney est spécial avec le ballon entre ses mains, mais Mahomes doit le lui apporter.

« Je pense que nous voyons tous ce qu’il peut faire quand le football est entre ses mains. Encore une fois, même type d’accord, il arrive à mi-chemin de la saison, c’est une toute nouvelle attaque, il doit apprendre les tenants et les aboutissants, et donc vous avez ce point et il a pu le faire et c’est excitant maintenant pour nous de être en mesure de poursuivre cela jusqu’à la deuxième année et de construire cette relation avec Pat. Mais il est super talentueux avec le football entre ses mains et il a été comme ça toute sa vie dans sa carrière de footballeur.

Les Chiefs ont toujours le meilleur bout serré du match à Travis Kelce, mais il peut être plus difficile que vous ne le pensez de répéter en tant que champions du Super Bowl. Ce n’était pas arrivé depuis 2004…

Matt Nagy veut que le rapport de Patrick Mahomes avec Kadarius Toney s’améliore

Non seulement Mahomes et Toney ont encore plus de temps pour être sur la même longueur d’onde, mais l’attaque des Chiefs devra le faire par nécessité. C’est peut-être la mère de l’invention, mais j’ai des réserves quant aux chances des Chiefs de se répéter en tant que champions du Super Bowl pour une poignée de raisons, principalement la quantité d’attrition qu’ils ont subie à des postes clés du côté offensif.

Je veux dire, il y a une raison pour laquelle aucune équipe n’a répété en tant que championne du Super Bowl depuis que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se sont affrontés en 2003-04. C’était avant même que Tom Brady ne gagne de l’argent réel, un peu avant qu’il ne commence à bénéficier d’une réduction de ville natale après réduction de ville natale pour rester en Nouvelle-Angleterre pendant une bonne partie de deux décennies. Mahomes a obtenu le sac, donc les Chiefs en paieront le prix.

Vous ne devriez avoir aucun problème à ce que Mahomes reçoive une juste valeur marchande pour son jeu incroyable. Après tout, il a remporté deux trophées Lombardi à Kansas City en quatre ans. Il n’est leur quart-arrière partant que depuis cinq ans, mais il s’est déjà imposé comme futur membre du Temple de la renommée du football professionnel, probablement intronisé au premier tour. Bien sûr, il va juste devoir gagner de toute façon…

Alors que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que Mahomes et Toney deviennent des amis rapides dans l’attaque de Kansas City, les Chiefs ont besoin que Toney soit rapidement la meilleure version de lui-même. Il sera malheureusement comparé à Tyreek Hill tant qu’il sera à Kansas City. Là encore, Toney était un joueur plus recherché sortant de l’université que ne l’était Hill en difficulté. Quoi qu’il en soit, Toney a du travail à faire.

Si Mahomes et Toney développent une relation solide, Kansas City pourrait à nouveau accueillir le combat pour le titre de l’AFC.