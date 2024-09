Matt Murray jouera-t-il le but des Maple Leafs ou des Marlies ?

Recevez les dernières nouvelles de Steve Simmons directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photo de Jack Dempsey / Getty Images

Contenu de l’article Lorsque Matt Murray et Anthony Stolarz ont été repêchés à 38 reprises en juin 2012, Joseph Woll était un enfant qui jouait au hockey en voyage juste à l’extérieur de St. Louis.

Publicité 2 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

CE CONTENU EST RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX ABONNÉS Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Toronto Sun ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Profitez des informations et des analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Des énigmes quotidiennes, dont les mots croisés du New York Times. ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Toronto Sun ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Profitez des informations et des analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Des énigmes quotidiennes, dont les mots croisés du New York Times. INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation dans les commentaires.

Profitez d’articles supplémentaires par mois.

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés. Vous n’avez pas de compte ? Créer un compte ou Connectez-vous sans mot de passe Nouveau une nouvelle façon de se connecter

Contenu de l’article C’est étrange la façon dont les choses se passent parfois. Murray est arrivé assez rapidement dans la LNH avec les Penguins de Pittsburgh, censé être le remplaçant du remplaçant derrière Marc-André Fleury, et tout à coup et pour de vraies raisons, le poste de titulaire dans ces grandes équipes de hockey est devenu le sien. Il avait 22 ans lorsqu’il a remporté sa première coupe Stanley à Pittsburgh, et 23 ans lorsqu’il a remporté sa deuxième. Quelque part dans une boîte se trouvent maintenant deux bagues de la Coupe Stanley. Personne d’autre sur cette liste des Maple Leafs ne peut dire qu’il en a plus d’un. Stolarz, qui est plus grand que Murray, a été repêché au deuxième tour en juin et n’a disputé son premier match dans la Ligue nationale de hockey qu’après que Murray ait participé à deux parades. Murray était le gardien de but qu’il voulait que sa carrière soit. Pas nécessairement en termes de taille ou de forme. Juste en victoires, en statut, en championnats et en salaire.

Votre soleil de midi Votre regard à midi sur ce qui se passe à Toronto et au-delà. En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc. Merci de vous être inscrit ! Un e-mail de bienvenue est en route. Si vous ne le voyez pas, veuillez vérifier votre dossier indésirable. Le prochain numéro de Your Midday Sun sera bientôt dans votre boîte de réception. Nous avons rencontré un problème lors de votre inscription. Veuillez réessayer

Contenu de l’article

Publicité 3 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Le chemin est rarement le même pour les gardiens de but – sans parler des trois qui finiront par se retrouver à deux au début de cette saison des Maple Leafs. C’est une course des plus inhabituelles jusqu’à une ligne d’arrivée qui pourrait durer une bonne partie de la saison une fois qu’elle aura commencé. Il s’agit d’une sorte de première parmi des égaux entre ceux qui n’ont jamais vraiment été égaux dans leur carrière. Et pour un athlète comme Murray, qui a parcouru toute la gamme en tant que gardien de but de la LNH, il a la perspective qui vient avec l’âge, l’expérience, le succès et l’échec. Il a connu la grandeur si tôt dans sa carrière, les difficultés et la pression au milieu des années, les blessures au cours des trois ou quatre dernières saisons. Murray est maintenant assez vieux et assez mature pour donner un sens aux bons et aux mauvais moments de son passé, assez réaliste pour comprendre qu’il est presque certain qu’il débutera la saison à Toronto.

Publicité 4 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Ce qu’il ne sait pas, c’est si Toronto veut dire avec les Leafs ou les Marlies. Il ne peut pas vraiment penser à toutes ces permutations en ce moment avec les matchs à jouer et les entraînements à terminer. Il comprend que quoi qu’il arrive, cela arrive. Il peut contrôler son jeu. Il ne peut pas contrôler ce que fait la défense devant lui. Il ne peut pas contrôler ce que l’entraîneur, Craig Berube, ou le directeur général, Brad Treliving, pensent de lui. Il n’a joué qu’un demi-match contre ce qu’ils ont appelé les Canadiens de Montréal jeudi soir et n’a accordé aucun but sur sept tirs. Je n’ai rien eu à faire de spectaculaire mais je n’ai commis aucune erreur. Et il sait aussi ceci : il a remporté la Coupe Stanley alors qu’on ne l’avait pas prévu et a gagné le plus d’argent de sa carrière alors qu’il était censé être quelque chose que personne ne semble capable de faire – et cela fait des arrêts pour les Sénateurs d’Ottawa. .

Publicité 5 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Maintenant, il est marié et a deux enfants, un homme, pas un enfant, composé et collectionné à l’approche de sa neuvième saison dans la LNH. En espérant qu’il y aura une neuvième saison dans la LNH. Et croire que cela arrivera. Il doit croire. Les athlètes sont généralement les derniers à abandonner. Ils croient quand les autres arrêtent de croire. Mais après une opération à la hanche, la récupération et beaucoup de temps de réadaptation ont été gâchés par l’équipe de réadaptation des Leafs, car croire est tout ce qu’il lui reste. Un vieux joueur de hockey que je connais a une expression : Si quelqu’un vous demande de nommer votre gardien de but partant et que vous hésitez, cela signifie que vous n’avez pas de gardien de but partant compétent. C’est bien d’avoir deux ou trois gardiens qui se battent pour deux places – les entraîneurs aiment la vraie compétition – mais vous voulez un gars qui peut y croire.

Publicité 6 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo La direction des Maple Leafs ne déclarera rien d’absolu pour le moment, mais elle aimerait commencer la saison avec Woll comme partant et le géant Stolarz, fraîchement sorti de sa saison de la Coupe Stanley en Floride, comme remplaçant. Murray est la police d’assurance. C’est le plan. Mais il y a quelques années, le plan à Pittsburgh était que Fleury fasse tous les grands départs avec les Penguins, et le plan à Ottawa était que Murray fasse passer son équipe de la course également aux séries éliminatoires, et aucun de ces plans n’a fonctionné. Jim Rutherford, le directeur général de Pittsburgh, a dit un jour que Murray fonctionne mieux dans l’incertitude. Il a cessé de bien jouer à Pittsburgh après que Fleury ait été envoyé à Vegas. Il a été titulaire à Pittsburgh, titulaire à Ottawa, et maintenant il se bat pour les miettes qui suivront Woll et Stolarz, dont aucun des deux ne partage son genre de curriculum vitae.

Publicité 7 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Woll n’a jamais commencé plus de 24 matchs au cours d’une saison dans la LNH, jamais plus de 32 dans la Ligue américaine, jamais plus de 37 dans le hockey universitaire. Enfant, il était comparé à Jake Oettinger parmi les meilleurs gardiens de but d’Amérique. Stolarz, comme Woll, n’a jamais commencé plus de 24 matchs au cours d’une saison dans la LNH. À Pittsburgh, Murray a débuté 193 parties en cinq saisons, 47, 45 et 50, au cours de trois saisons consécutives après avoir remporté sa première Coupe. Murray a remporté plus de matchs en une seule saison que Woll ou Storarz en carrière. Quelle que soit la décision prise à la fin du camp d’entraînement, elle ne sera peut-être pas la décision finale concernant les gardiens de but des Leafs. Woll doit rester en bonne santé. Stolarz doit arrêter les rondelles. Ces deux éléments sont incertains. Il est encore temps et beaucoup de marge de manœuvre pour Matt Murray, le gardien de but contre toute attente, de revenir dans la LNH. [email protected] twitter.com/simmonssteve Recommandé par l’éditorial Les Blue Jays d’aujourd’hui sont loin des équipes des World Series Retirer le maillot de Carter n’est pas une bonne chose pour les Raptors

Contenu de l’article