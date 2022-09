Matt Murray de Married At First Sight révèle ce que les producteurs lui ont fait faire en disant “c’est mon plus grand regret”

MARIÉ À First Sight, la star britannique Matt Murray a révélé la chose «horrible» que les producteurs lui ont fait faire – disant que c’était son «plus grand regret».

Matt, 32 ans, qui est devenu célèbre dans l’émission controversée de rencontres E4 aux côtés de sa femme à l’écran Gemma, 30 ans, a déclaré qu’il lui avait été interdit de lui parler pendant un certain temps.

Instagram

Matt a dit que c’était “le plus grand regret” d’accepter la décision de la production[/caption]

Érotème

La star de Married At First Sight – qui a rejoint la série en dernier dans le cadre de deux couples supplémentaires pour secouer la série – a fait face à la musique dans des épisodes récents après sa connexion avec la mariée Whitney, 31 ans.

Le beau gosse tatoué a été vu se pencher pour un baiser avec une autre femme après avoir épousé Gemma et s’être envolé pour une lune de miel.

Les fans étaient furieux alors que Matt semblait cacher son infidélité – le secret n’ayant été révélé qu’au dîner désastreux d’hier soir.

Cependant, la star de la télé-réalité s’est rendue sur Instagram aujourd’hui pour révéler que les producteurs l’avaient empêché de parler à sa femme jusqu’à ce que tout déborde.

EN SAVOIR PLUS SUR MAFS UK NOEUD SUR Les fans de MAFS UK demandent aux producteurs d’intervenir pour “l’intimidation” après que l’émission soit restée dans le chaos UNE NUIT DE COMBAT Premier regard sur MAFS UK alors que Gemma retient ses larmes au milieu d’un scandale de tricherie

S’adressant à ses histoires Instagram, Matt a déclaré: “Donc, si j’ai des regrets sur l’épisode d’hier soir, dont je savais qu’il arriverait, c’est que la production m’a demandé de ne pas parler à Gemma avant le dîner.

“Bêtement, par frustration, j’ai écouté et c’était la première fois que j’écoutais la production et que je faisais ce qu’ils me demandaient.

“Gardant à l’esprit que Gemma et moi avions été séparés pendant une semaine avant ce tournage – nous l’avions appelé un jour après la cérémonie d’engagement que vous avez regardée et nous avons convenu d’être amis.

“Puis ça s’est réchauffé le lendemain et nous n’avons tout simplement pas parlé depuis, mais mettre quelqu’un dans une position où il découvre devant tous ces gens, à vue de nez, c’est horrible.





“C’est absolument horrible et – que Gemma et moi nous entendions ou non – c’est mon plus grand regret de la production.”

Matt a poursuivi en disant qu’il n’avait pas regardé l’épisode explosif – car il a précisé que lui et Gemma avaient été séparés et n’avaient pas parlé “depuis six jours” avant le dîner.

Il a suggéré que lui et sa femme à l’écran avaient convenu de se séparer avant de partager un baiser avec Whitney.

“J’avais demandé à rentrer chez moi parce que c’était trop”, a-t-il conclu. “On m’a demandé de rester, que nous n’aurions pas à nous gêner et que nous pourrions simplement profiter du voyage.”

Ce soir, les fans de MAFS UK sont prêts pour un épisode explosif alors que Gemma et Whitney s’affrontent lors de la cérémonie d’engagement.

Whitney insiste sur le fait que la relation entre Gemma et Matt était “morte dans l’eau” bien avant qu’elle ne commence sa romance naissante avec le barbier tatoué.

L’experte Melanie Schilling invite Gemma et Matt sur le canapé pour discuter de la rupture de leur mariage – avant que Whitney ne lâche la mèche.

“Que Matt aime le savoir ou non, il y avait des sentiments de mon côté et vous ne l’oubliez pas dans les quelques jours où vous vous disputez”, Gemma est sur le point de dire à Matt.

En savoir plus sur le soleil SUJET THORNE-Y Paige et Adam de Love Island “en pause” après avoir triché ‘TOURMENTER’ La mère d’Archie Battersbee riposte après avoir été suivie d’une fête sur la tombe de son fils

Alors qu’ils avouent leurs sentiments l’un pour l’autre, le mari de Whitney, Duka, a l’air impassible, tandis que Gemma semble affligée par la révélation inconfortable.

Les téléspectateurs découvriront si Whitney et Matt sont capables de réintégrer le processus en tant que couple après l’épisode de ce soir.

Cela survient après que les fans ont supplié les producteurs d’intervenir au milieu de ce que certains ont qualifié d ‘«intimidation» dans la série, alors que l’affaire de Whitney et Matt a été discutée devant Gemma, à son insu.

Instagram