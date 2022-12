Matt Murray de Marié au premier regard fait passer sa relation au niveau supérieur à Noël

MARIÉS Matt Murray et Marilyse Corrigan de At First Sight ont révélé qu’ils avaient fait passer leur relation au niveau supérieur.

Le couple a confirmé leur relation plus tôt cette année avec un affichage très public sur les réseaux sociaux, inconscient de tout examen. Et maintenant, ils ont laissé entendre qu’ils emménageraient ensemble après leur photo de Noël.

Le couple a annoncé leur relation le mois dernier, avec une photo très franche sur les réseaux sociaux tout en s’embrassant.

Marilyse, qui est mère de deux enfants, est apparue reconnaissante envers sa nouvelle famille retrouvée, comme elle l’a dit : “Ce soir marque 22 ans de perte de mon père. Mais tout ce que je peux dire, c’est que je me sens très heureux avec la famille, les amis (et les animaux de compagnie) que j’ai autour de moi cette année. #feelingblessed.

Mais ce n’est pas seulement le cliché qui a confirmé leur relation. Matt a légendé l’image qui disait: «La télé-réalité n’est pas le monde réel. Le bien est venu du mal.

Parlant de la nouvelle romance retrouvée du couple, un porte-parole a déclaré: “Depuis leurs vacances, leur amitié s’est développée et leur relation s’est épanouie naturellement, ils sont tous les deux extrêmement heureux et reconnaissants de tous les commentaires de soutien qu’ils ont reçus jusqu’à présent.”

Ajoutant: “Marilyse sait trop bien comment la réaction du public peut avoir un impact sur la santé mentale des hommes de la série car elle a vu comment cela a eu un impact sur Frankie.”

Le porte-parole a ajouté: “Donc, elle n’est rien de plus qu’une amie de soutien pour lui tandis que d’autres amis de l’émission filment la réunion de Noël.”

Marilyse est apparue dans la série britannique 2021 et était mariée à Franky Spencer, mais leur relation n’a pas continué.

