Matt Mullenweg qualifie WP Engine de « cancer pour WordPress » et exhorte la communauté à changer de fournisseur

PDG d’Automattic et co-créateur de WordPress Matt Mullenweg a lancé une attaque cinglante contre une entreprise rivale cette semaine, appelant Moteur WP un « cancer pour WordPress ».

Mullenweg a critiqué l’entreprise, qui commercialise le projet open source WordPress depuis 2010, pour avoir réalisé des profits sans donner grand-chose en retour, tout en désactivant des fonctionnalités clés qui font de WordPress une plateforme si puissante en premier lieu.

Pour le contexte, les pouvoirs de WordPress plus de 40% Le Web est un domaine en pleine expansion, et même si tout individu ou entreprise est libre de s’approprier le projet open source et de gérer lui-même un site Web, un certain nombre d’entreprises ont vu le jour pour vendre des services d’hébergement et une expertise technique sur la base de ce projet. Il s’agit notamment d’Automattic, que Mullenweg a créé en 2005 pour monétiser le projet qu’il avait créé deux ans auparavant ; et WP Engine, un fournisseur d’hébergement WordPress géré qui a levé près de 300 millions de dollars de financement au cours de ses 14 ans d’histoire, dont la majeure partie provient d’un investissement de 250 millions de dollars de la société de capital-investissement Silver Lake en 2018.

Prenant la parole cette semaine à WordCamp États-Unis 2024une conférence axée sur WordPress qui s’est tenue à Portland, dans l’Oregon, Mullenweg n’a pas mâché ses mots dans sa critique de WP Engine. Montant sur scène, Mullenweg a lu sortir un post il venait de publier sur son blog personnel, où il souligne le distinctif «cinq pour l’avenir« Les promesses d’investissement faites par Automattic et WP Engineavec le ancien contributeur 3 900 heures par semaine et le dernier contribuant seulement 40 heures.

Bien qu’il ait reconnu que ces chiffres ne sont qu’un « proxy » et pourraient ne pas être parfaitement exacts, Mullenweg a déclaré que cette disparité dans les contributions est notable, car Automattic et WP Engine « ont à peu près la même taille, avec des revenus de l’ordre d’un demi-milliard [dollars].”

Mullenweg a critiqué au moins un autre hébergeur Web de renom dans le passé, accusant GoDaddy de tirer profit du projet open source sans rien donner de significatif en retour – plus précisément, il a appelé GoDaddy un «entreprise parasitaire » et une » menace existentielle pour l’avenir de WordPress « .

Dans sa dernière offensive, Mullenweg ne s’est pas arrêté à WP Engine, il a étendu ses critiques au principal investisseur de la société.

« L’entreprise [WP Engine] est contrôlée par Silver Lake, une société de capital-investissement avec 102 milliards de dollars d’actifs « Sous gestion », a déclaré Mullenweg. « Silver Lake ne se soucie pas de vos idéaux open source, il veut juste un retour sur investissement. C’est donc à ce stade que je demande à tous les membres de la communauté WordPress d’aller voter avec votre portefeuille. À qui donnez-vous votre argent ? Quelqu’un qui va nourrir l’écosystème ou quelqu’un qui va en extraire toute la valeur jusqu’à ce qu’il s’épuise ? »

En réponse à une question posée par un membre du public plus tard, demandant des éclaircissements sur le fait que Mullenweg demandait aux utilisateurs de WordPress de boycotter WP Engine, il a déclaré qu’il espérait que chaque client de WP Engine regarderait sa présentation, et quand viendra le moment de renouveler leurs contrats, ils devraient réfléchir à leurs prochaines étapes.

« Il y a d’autres hôtes vraiment affamés — Hébergeur, Cloud Bluehost, Pressable« Les entreprises qui souhaitent faire appel à WP Engine sont très nombreuses, et cela ne les dérange pas du tout », a déclaré Mullenweg. « Vous pourriez obtenir des performances plus rapides même en passant à quelqu’un d’autre, et la migration n’a jamais été aussi simple. Cela fait partie de l’idée de la libération des données. C’est comme une journée de travail pour changer votre site, et je vous encourage vivement à y penser lorsque votre renouvellement de contrat arrivera, si vous êtes actuellement client de WP Engine. »

« Un cancer pour WordPress »

En réponse au brouhaha qui a suivi la conférence, Mullenweg a publié un article de blog de suivioù il qualifie WP Engine de « cancer » pour WordPress. « Il est important de se rappeler que si l’on ne contrôle pas le cancer, il se propagera », écrit-il. « WP Engine établit une mauvaise norme que d’autres pourraient regarder et penser qu’il est acceptable de reproduire. »

Mullenweg a déclaré que WP Engine profite de la confusion qui existe entre le projet WordPress et la société de services commerciaux WP Engine.

« Il faut le dire et le répéter : WP Engine n’est pas WordPress », a écrit Mullenweg. « Ma propre mère était confuse et pensait que WP Engine était une chose officielle. Leur image de marque, leur marketing, leur publicité et toute leur promesse aux clients sont qu’ils vous offrent WordPress, mais ce n’est pas le cas. Et ils profitent de la confusion. »

Mullenweg a également déclaré que WP Engine vend activement un produit de qualité inférieure, car le projet principal de WordPress stocke chaque modification apportée pour permettre aux utilisateurs de rétablir leur contenu à une version précédente – quelque chose que WP Engine désactive, selon sa page de support.

Bien que les clients puissent demander l’activation des révisions, le support ne s’étend qu’à trois révisions, qui sont automatiquement supprimées après 60 jours. WP Engine recommande aux clients d’utiliser un « système d’édition tiers » s’ils ont besoin d’une gestion approfondie des révisions. La raison en est simple, selon Mullenweg : faire des économies.

« Ils désactivent les révisions parce que cela leur coûte plus cher de stocker l’historique des modifications dans la base de données, et ils ne veulent pas dépenser cet argent pour protéger votre contenu », soutient Mullenweg. « Cela touche au cœur même de ce que fait WordPress, et ils le détruisent, l’intégrité de votre contenu. Si vous faites une erreur, vous n’avez aucun moyen de récupérer votre contenu, ce qui rompt la promesse fondamentale de ce que fait WordPress, qui est de gérer et de protéger votre contenu. »

TechCrunch a contacté WP Engine pour un commentaire et mettra à jour ici lorsque nous aurons une réponse.