Matt Mullenweg dit qu’Automattic manque de personnel au milieu du drame WordPress contre WP Engine

Le PDG d’Automattic, Matt Mullenweg, affirme que l’entreprise manque de personnel au milieu du drame en cours entre WordPress et WP Engine, qui héberge des sites Web construits sur WordPress. Le co-fondateur de WordPress est monté sur scène mercredi à TechCrunch Disrupt 2024.

La saga a commencé lorsque Mullenweg a qualifié WP Engine de « cancer pour WordPress ». Mullenweg a critiqué WP Engine, affirmant qu’ils ne contribuaient pas suffisamment au projet open source et que l’utilisation par WP Engine de la marque « WP » avait amené les clients à croire qu’elle faisait partie de WordPress.

Le conflit a suscité des réactions de la part des ingénieurs et même des employés d’Automattic. Le 3 octobre, 159 employés d’Automattic qui n’étaient pas d’accord avec la direction donnée par Mullenweg à l’entreprise et à WordPress dans son ensemble ont accepté une indemnité de départ et ont quitté l’entreprise.

Après que 159 employés d’Automattic ont accepté le premier accord, qui comprenait six mois d’indemnité de départ, Mullenweg a publié une autre offre d’alignement sur Automattic Slack le 17 octobre. Ce deuxième accord prévoyait neuf mois d’indemnité de départ, mais les employés n’avaient que quatre heures pour répondre.

« Avec le premier accord, nous avons coupé votre accès le jour même », a déclaré Mullenweg. « Le deuxième accord, nous avons dit, hé, il en reste 159. Nous avons constaté un énorme essor dans les entreprises, nous recrutons donc aussi vite que possible. Donc, deuxième accord, si vous êtes le fuyard, nous couperons immédiatement l’accès. Mais, pour d’autres, nous pourrions leur demander de rester jusqu’à l’année prochaine, peut-être, simplement parce que nous manquons très de personnel, donc nous devons en quelque sorte embaucher, donc d’autres personnes ont accepté.

Les commentaires de Mullenweg indiquent qu’Automattic cherchait à attraper l’employé qui partageait des informations sur l’entreprise avec des membres de la presse concernant le drame en cours.

Mullenweg a confirmé qu’avant le début de la saga, Automattic comptait environ 1 900 employés et que l’effectif s’élève désormais à environ 1 700 personnes.

Le cofondateur de WordPress a confirmé qu’Automattic avait embauché 26 personnes en octobre au milieu du drame.