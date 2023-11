Matt Miazga est entré dans le vestiaire de l’arbitre après la victoire du FC Cincinnati contre les Red Bulls : sources

L’Association des arbitres de football professionnels a appelé la Major League Soccer à prendre des mesures après qu’un joueur anonyme soit entré dans le vestiaire des officiels et ait dû être « expulsé de force » par la sécurité du stade après la victoire du FC Cincinnati sur les Red Bulls de New York à la Red Bull Arena en novembre. .4.

Ce joueur était le défenseur central du FC Cincinnati, Matt Miazga, selon des sources qui ont été témoins ou informées de l’incident, s’adressant à L’Athlétisme anonymement parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question. Jonathan Tannenwald du Philadelphia Inquirer a rapporté pour la première fois qu’il s’agissait de Miazga.

Plusieurs sources qui ont été témoins de l’incident, y compris des représentants des deux équipes, ont également repoussé la caractérisation des événements par la PSRA. L’Athlétisme.

La PSRA, un syndicat qui représente les arbitres professionnels de football aux États-Unis, dit le joueur est entré sans autorisation dans les vestiaires et « a agi de manière agressive et hostile » lorsque la sécurité est intervenue.

“Il s’agit d’une violation inacceptable et, comme nous le rappelons, sans précédent de la politique de la ligue et de l’intégrité sportive”, a ajouté la PSRA. “Nous avons exhorté la MLS à prendre les mesures disciplinaires appropriées contre le joueur et à rappeler à tous les participants de la ligue que de telles violations ne seront pas tolérées.”

Des sources ont déclaré que Miazga était parti avec un membre du personnel de Cincinnati et n’avait pas été expulsé de force par la sécurité du stade. Pat Brennan du Cincinnati Inquirer a également rapporté que Miazga n’avait pas été expulsé par la sécurité du stade. Une autre source qui se trouvait à proximité de l’incident n’était pas non plus d’accord avec l’idée selon laquelle Miazga aurait été « expulsé de force » et a suggéré que « tout cela avait été disproportionné ».

MLS a publié un communiqué affirmant qu’elle était au courant de l’incident et qu’elle enquêtait sur l’affaire.

“La sécurité des responsables du PRO ne doit jamais être compromise et une enquête sur cette affaire est en cours”, indique le communiqué.

Miazga, selon deux sources informées du dossier, voulait parler avec l’arbitre Victor Rivas des cartons jaunes qu’il a reçus à la fin du match, qui n’ont pas donné lieu à un carton rouge car il y en avait un pendant les tirs au but, pendant lesquels compter séparément. Cependant, ces deux cartons jaunes, combinés à celui reçu par Miazga lors du premier match de la série, ont entraîné sa suspension pour le match de demi-finale de conférence de Cincinnati contre le vainqueur de la série Philadelphia Union-New England Revolution. Les règles de la MLS pour les séries éliminatoires exigent qu’un joueur purge une suspension d’un match s’il reçoit trois cartons jaunes, le record étant réinitialisé avant la finale de conférence.

Contrairement au premier tour qui était une série au meilleur des trois, la demi-finale de conférence et chaque tour ultérieur des séries éliminatoires de la MLS utilisent un seul match à élimination.

Le premier carton jaune du match de Miazga est venu d’une dispute avec l’arbitre Victor Rivas après l’annulation d’un but gagnant à la dernière seconde de Luciano Acosta. Son deuxième est survenu après avoir réussi un coup de pied lors des tirs au but qui ont suivi. Après avoir marqué, Miazga a fait un signe de cœur avec ses mains et a envoyé des baisers à la section des supporters des Red Bulls, positionnée directement derrière le but utilisé pour la fusillade. Le natif du New Jersey et ancien joueur local des Red Bulls a continué à le faire après que plusieurs fans aient réagi avec colère, interprétant ces gestes comme une provocation. Alors que Miazga s’attardait près du point de penalty, le gardien du RBNY Carlos Coronel s’est heurté à Miazga. L’arbitre est venu séparer les deux joueurs et a donné un deuxième carton jaune à Miazga.

L’extrémité du terrain utilisé pour les tirs au but lors des séries éliminatoires de la MLS est prédéterminée par la ligue, selon des sources et audio de diffusion au niveau du terrain de Rivas expliquant les règles du tirage au sort aux capitaines d’équipe Acosta et Sean Nealis.

“Matt est suspendu pour le prochain match et cela ne devrait pas arriver”, a déclaré l’entraîneur-chef Pat Noonan après le match. “Matt le sait mieux, nous ne devrions pas le manquer pour le prochain tour, aussi simple que cela.”

Miazga a publiquement contesté les cartons jaunes dans un entretien d’après match.

“Je suis ennuyé”, a-t-il déclaré au Cincinnati Enquirer. « L’arbitre m’a donné un carton jaune. Pour quoi? Je suis allé voir mes fans pour lesquels je jouais depuis l’âge de 14 ans et je leur ai donné un cœur. Je leur ai donné un cœur et je leur montrais mon amour. Je reçois un carton jaune pour ça ? Pour quoi? … Et je dois prendre (ça) et je suis suspendu maintenant. . . . Et après le match, il me donne un carton jaune parce que je lui ai demandé “qu’est-ce que tu fous ?” Tout le monde crie après l’arbitre. Ouais, bien sûr. Je me sens mis à l’écart. Je parlais normalement à (Rivas) pendant tout le match. Il me parle gentiment pendant tout le match.

(Photo : Vincent Carchietta / USA aujourd’hui)