Matt Lucas révèle des bouffonneries bizarres dans les coulisses jamais diffusées à la télévision alors qu’il quitte l’hébergement de Bake Off

MATT Lucas s’est ouvert sur les bouffonneries excentriques de Bake Off dans les coulisses qui n’ont jamais atteint le montage final.

Les secrets ont été révélés après que le comédien de Little Britain, Matt, 48 ans, ait quitté de façon spectaculaire son rôle d’animateur de Bake Off et a avoué qu’il était “devenu clair” qu’il ne pouvait plus présenter l’émission populaire.

Pennsylvanie

L’animateur de Bake Off, Matt Lucas, a révélé des secrets effrontés dans les coulisses de l’émission[/caption]

Mark Bourdillon/Love Productions

Matt, 48 ans, a annoncé qu’il quittait son rôle sur Channel 4 cette semaine[/caption]

Le stand-up – qui dirige Bake Off aux côtés de Noel Fielding – a déclaré qu’il ne pouvait plus l’héberger aux côtés de ses autres projets.

Après avoir publié son message d’adieu émouvant sur sa page Twitter, Matt a attiré les félicitations des juges Prue Leith et Paul Hollywood.

Pourtant, ce qui aurait pu surprendre les fans, ce sont les commentaires qu’il leur a fait.

Parallèlement au message de Prue, Matt a révélé que le couple avait partagé un jeu de jambes sophistiqué.

Il a ajouté: “Merci Dame Prue. J’ai eu un souffle. Ça va manquer de danser avec toi dans la bande-annonce de maquillage. xxxx. »

Après que le prodige de la pâtisserie, Paul ait également montré son soutien, Matt a fait une autre révélation très effrontée.

Il a commenté : « Merci Pauly. Tu es le meilleur.

“Bonne chance pour la prochaine série, et j’espère que vous trouverez les tétons de quelqu’un d’autre à tordre au lieu des miens ! xxx”

Pendant ce temps, dans son article annonçant sa sortie de Bake Off, Matt a raconté comment il présentait la Fantasy Football League redémarrée pour Sky avec son collègue comédien Elis James et a déclaré qu’il n’était pas capable de faire les deux.

Il a écrit un au revoir émouvant aux fans – ainsi qu’à ses copains à l’écran “Noelipops, Paul et Dame Prue”.

Matt a tweeté : « Adieu Bake Off ! Ce fut une expérience délicieuse et je ne peux pas imaginer une façon plus amusante de passer mes étés.

«Mais il est devenu clair pour moi que je ne peux pas présenter à la fois Fantasy Football League et Bake Off à côté de tous mes autres projets.

« Alors, après trois séries et 51 épisodes, je passe allègrement la baguette à quelqu’un d’autre.

“Je voudrais adresser mes plus chaleureux remerciements et ma gratitude à tout le monde chez Love Productions et Channel 4 et à Noelipops, Paul, Dame Prue, l’équipe et, bien sûr, les merveilleux boulangers pour m’avoir accueilli dans la tente.

“Je souhaite à celui qui prendra le relais le meilleur et j’ai hâte de syntoniser la prochaine série sans déjà savoir qui a gagné!”

De nombreux fans de Great British Bake Off ont été dévastés par la nouvelle, l’un d’entre eux écrivant : “Tu vas nous manquer, Matt.”

Pennsylvanie

Le comédien de Little Britain, Matt, a révélé qu’il aimait les danses dans les coulisses avec le juge Prue[/caption]

Chaîne 4 / Love Productions

Matt a raconté comment Paul avait l’habitude de “tordre ses mamelons” dans les coulisses[/caption]