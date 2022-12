Matt Lucas quitte dramatiquement Bake Off en disant qu’il “est devenu clair” qu’il ne pouvait plus héberger

MATT Lucas a annoncé qu’il avait quitté The Great British Bake-Off après trois séries.

Le comédien – qui dirige le spectacle aux côtés de Noel Fielding – a déclaré qu’il ne pouvait plus l’animer aux côtés de ses autres projets.

Chaîne 4 / Love Productions

Arrière LR – Noel Fielding et Matt Lucas Avant LR – Paul Hollywood et Prue Leith[/caption]

Il a écrit : « Adieu Bake Off ! Ce fut une expérience délicieuse et je ne peux pas imaginer une façon plus amusante de passer mes étés.

“Mais il est devenu clair pour moi que je ne peux pas présenter à la fois Fantasy Football League et Bake Off à côté de tous mes autres projets.”