Matt Lucas fait sa dernière apparition dans l’émission spéciale Great British Bake Off alors que les fans disent tous la même chose

Les fans de GREAT British Bake Off disent tous la même chose alors que Matt Lucas fait sa dernière apparition.

Les dernières scènes du comédien dans l’émission de pâtisserie à succès de Channel 4 ont été diffusées la veille de Noël.

Les fans l'ont regardé animer le spécial de Noël aux côtés de Noel Fielding

Cela vient après qu’il ait récemment annoncé qu’il quittait son poste de co-présentateur.

Matt, 48 ans, a animé Bake Off aux côtés de Noel Fielding, mais a déclaré qu’il n’était plus possible de continuer au milieu d’autres engagements de travail.

Dans un communiqué à l’époque, la star de Little Britain a déclaré: “Adieu Bake Off! Ce fut une expérience délicieuse et je ne peux pas imaginer une façon plus amusante de passer mes étés.

«Mais il est devenu clair pour moi que je ne peux pas présenter à la fois Fantasy Football League et Bake Off à côté de tous mes autres projets.

« Alors, après trois séries et 51 épisodes, je passe allègrement la baguette à quelqu’un d’autre.

“Je voudrais adresser mes plus chaleureux remerciements et ma gratitude à tout le monde chez Love Productions et Channel 4 et à Noelipops, Paul, Dame Prue, l’équipe et, bien sûr, les merveilleux boulangers pour m’avoir accueilli dans la tente.

“Je souhaite à celui qui prendra le relais le meilleur et j’ai hâte de syntoniser la prochaine série sans déjà savoir qui a gagné!”

Alors que les dernières scènes de Matt étaient diffusées lors de l’émission spéciale Great British Bake Off Christmas, les fans ont tous dit la même chose.

Ils étaient moins que gentils avec le comédien devenu présentateur, l’un d’eux disant: “Je suis tellement content qu’il aille #GBBO.”

Un autre a déclaré: “Je ne peux pas ATTENDRE que Matt ne soit pas dans cette émission.”

“Je suis SOOOO heureux que ce soit la dernière fois que nous voyons Matt Lucas ruiner Bake Off.”

Cependant, d’autres téléspectateurs étaient tristes de voir Matt quitter la tente, comme l’a posté l’un d’eux : « Matt va manquer et son humour, ce ne sera plus pareil.

Alors qu’un autre a dit: “Adieu à Matt, il nous manquera.”

Pendant ce temps, les fans sont “convaincus” qu’ils ont déjà trouvé qui le remplacera dans la série de l’année prochaine.

The Great British Bake Off est disponible en streaming sur All4.

Les spéculations vont bon train sur qui remplacera Matt dans la série