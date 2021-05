Matt Lucas est choqué après avoir découvert que les personnages de M. Men étaient sur le point d’être utilisés sur des préservatifs

En tant que fan de toujours des Mr Men, Matt Lucas pensait savoir tout ce qu’il y avait à savoir sur les célèbres livres pour enfants.

Mais en réalisant un documentaire pour Channel 4, marquant le 50e anniversaire de leur création, il a eu un petit choc.

Matt Lucas révèle que les personnages de Mr Men étaient presque utilisés sur les préservatifs

Il s’est avéré que les personnages sains étaient sur le point d’être utilisés dans un but plutôt racé.

Matt dit: «Je leur ai demandé s’ils avaient dû refuser toute idée de marchandise, et ils m’ont dit que quelqu’un voulait fabriquer des CONDOMS de Mr Men.

«Ils ont estimé que même si les préservatifs étaient une chose socialement responsable, ils ne pensaient pas que c’était un match approprié. Ouais, je pense qu’ils ont fait le bon choix sur celui-là.

« Mais le merchandising est toujours quelque chose de très important pour ces personnages, ils ont eu leurs propres Happy Meals. »

Les livres de Mr Men et de Little Miss ne sont pas seulement un phénomène culturel, ils sont aussi une source importante d’argent, comme l’a découvert la star de Little Britain et Great British Bake Off.

C’est une formule à succès imaginée pour la première fois lorsque le fils de l’illustrateur Roger Hargreaves lui a demandé à quoi ressemblait un chatouillement.

Le résultat fut le tout premier livre de Mr Men, Mr Tickle. Bien que le même mélange de personnages attire toujours les jeunes enfants d’aujourd’hui, Matt estime qu’il y a de la place pour le bricolage pour garder les personnages en phase avec la pensée du 21e siècle.

Il dit: «Que ferais-je si je devais faire un Mr? Je pourrais en faire une écologique, ce serait peut-être une bonne chose – un personnage qui s’intéresse à l’environnement.

«Cela pourrait être un bon thème à présenter aux jeunes.»

Matt a aussi une autre idée. Il dit: «Tu sais ce que je ferais? Je créerais un personnage qui n’était ni un Mr ni une Miss. Je pense que ça pourrait être quelque chose d’intéressant à explorer. Ce n’est pas vraiment une question de genre avec les personnages, c’est plus une question de caractéristiques. »

Une très bonne idée, Matt. Maintenant, dessinez.

50 ans de Mr Men avec Matt Lucas, 18h, Channel 4 le 16 mai.

Rylan du devoir

Les présentateurs d’EUROVISION, Rylan Clark-Neal et Scott Mills, attribuent des points AC-12 dans cette parodie de ligne de devoir.

Le duo grille l’entrée du Royaume-Uni de 2021, James Newman, à la tête de l’ESC-21 de la BBC dans le sketch, qui sera projeté lors de la première demi-finale de Rotterdam.

Rylan et Scott sont rejoints par l’auteur-compositeur-interprète Chelcee Grimes pour l’émission BBC Four le 18 mai.

Beaucoup de drame pour Anna

La star de LINE Of Duty, Anna Maxwell Martin, est au centre d’un autre mystère dans le nouveau drame Hollington Drive.

Après avoir exaspéré la nation en tant que détective détective Patricia Carmichael dans la recherche de «H», elle rejoint Rachael Stirling dans la série ITV.

Anna Maxwell Martin en tant que surintendant en chef du détective Patricia Carmichael dans l'exercice de ses fonctions

Ils jouent les sœurs Theresa et Helen, qui craignent le pire lorsque leurs enfants disparaissent lors d’un barbecue familial.

Lorsqu’ils sont finalement retrouvés à l’orée d’un bois, le fils de Theresa, Ben et la fille d’Helen, Eva, se battent et il est clair que quelque chose de fâcheux s’est produit.

Le film en quatre parties, qui a commencé à tourner au Pays de Galles, provient de l’ancien producteur de Midsomer Murders et Lewis, Jonathan Fisher.

Il est écrit par Sophie Petzal, qui a travaillé sur le thriller télévisé irlandais Blood, qui mettait également en vedette le collègue d’Anna’s Line Of Duty, Adrian Dunbar.

Jonathan a déclaré: «Nous avons hâte de partager cette histoire captivante et surprenante.»

JIM Broadbent et Tim McInnerny font partie des stars alignées pour le remake du hit français culte Call My Agent. L’acteur de Pirates des Caraïbes Jack Davenport et Rebecca Humphries, ex-petite amie de Strictly love rat Seann Walsh, seront également dans l’émission, qui détaille la vie dans les bureaux d’une agence de talent.

Louise est de retour à la mode

LOUISE Redknapp aura un printemps dans sa démarche lorsqu’elle se joindra à l’équipe de présentation d’ITV Lorraine ce matin.

La chanteuse et ex-star de Strictly présente les meilleurs looks de cette saison alors qu’elle est à l’avant-garde du segment mode du défilé.

Louise Redknapp sera à l'avant-garde du segment mode lorrain

Louise a déclaré: «J’ai hâte d’être de retour en Lorraine, animant l’article de mode en remplacement du charmant Mark Heyes.

«Je pense que la mode peut jouer un rôle vraiment positif dans nos vies et que la positivité n’a jamais été plus nécessaire qu’aujourd’hui.

«Que vous recherchiez la tenue parfaite pour travailler à la maison, un ensemble pour se débarrasser de ces vibrations de momie ou le combo parfait pour les réunions en plein air, j’encourage toutes les femmes à jeter le livre de règles et à embrasser qui elles sont vraiment. «

Après avoir failli souffrir d’hypothermie lors de mes premières sorties après le lock-out, je m’en tiendrai à une doudoune pour le moment.

NETFLIX a publié une nouvelle bande-annonce pour la série quatre de Stranger Things. Le court clip présente le méchant original de l’émission de science-fiction, le Dr Martin Brenner, qui est joué par Matthew Modine, taquinant qu’il a «quelque chose de très spécial prévu» pour Eleven, joué dans la série par Millie Bobby Brown.

Kelli sur Make in Break

Kelli Hollis d’EMMERDALE a révélé qu’elle était tombée enceinte après s’être connectée avec son partenaire dans les coulisses du feuilleton ITV pendant une pause du tournage.

L’actrice, qui a joué Ali Spencer dans l’émission de 2011 à 2015, a tout raconté sur un épisode du podcast Soap From The Box, disponible ce dimanche.





Elle a déclaré: «En fait, j’ai conçu mon fils pendant que je tournais à Emmerdale. Pas sur le plateau mais dans mon Winnebago.

«Je suis sûr qu’il y a beaucoup de pires endroits à concevoir – et au moins nous avons eu quelques félicitations.

«Tout le monde plaisantait en disant que si nous avions une fille, nous devrions l’appeler Emma et que si c’était un garçon, nous devrions l’appeler Dale.