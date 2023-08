Matt Leinart classe ses cinq meilleures équipes de football universitaire de tous les temps

Si vous deviez compiler une liste des cinq meilleures équipes de football universitaire de tous les temps, il y a de fortes chances qu’elle soit différente de celle de quelqu’un d’autre à plus d’un titre. Avec autant d’équipes formidables parmi lesquelles choisir au fil des ans, cela peut être un défi de taille.

Cela dit, FOX Sports football universitaire L’analyste de studio et ancien vainqueur du trophée Heisman, Matt Leinart, a pris sur lui de partager les cinq équipes qui, selon lui, font la coupe.

Les cinq équipes qu’il a sélectionnées étaient pleines de joueurs vedettes de haut en bas, et tous les cinq ont remporté des championnats nationaux au cours de leurs saisons respectives.

De plus, trois des équipes choisies par Leinart ont également atterri sur notre liste des 10 meilleures infractions de football universitaire depuis 2000.

Allons-y !

5. 1995 Cornhuskers du Nebraska

Enregistrer: 12-0 (7-0)

Points par match : 53.2

Verges par match : 399,8

Les Cornhuskers de 1995 sont restés invaincus en route pour devenir alors champions du Big Eight et champions du Fiesta Bowl. Le quart-arrière américain Tommie Frazier a mené le Nebraska à son deuxième titre national consécutif cette année-là – le deuxième d’un record de trois championnats nationaux en quatre ans pour le programme.

L’avis de Leinart : « Ils [the Cornhuskers] battu leurs adversaires par une moyenne de 52-13 sur leur chemin pour battre la Floride pour un autre championnat national. Et Tommie Frazier ? Un mec absolu. »

4. 2005 Longhorns du Texas

Enregistrer: 13-0 (8-0)

Points par match : 50.2

Verges par match : 512.1

Les Longhorns de 2005 étaient champions du Big 12, champions du Rose Bowl et champions nationaux cette année-là. Le quart-arrière Vince Young, qui a été le troisième choix au total lors du repêchage de la NFL en 2006, a joué un rôle clé dans l’énorme succès de l’équipe.

L’avis de Leinart : « Suivant … »

3. 2004 Chevaux de Troie USC

Enregistrer: 13-0 (8-0)

Points par match : 38.2

Verges par match : 449.1

Les chevaux de Troie dirigés par Leinart en 2004 étaient alors champions du Pac-10 et ont ensuite battu l’Oklahoma lors du match de championnat national BCS.

L’avis de Leinart : « C’est exact. J’ai mis une de mes équipes là-bas. Nous étions absolument empilés [with] l’une des meilleures défenses du pays. Offensivement – ​​Reggie Bush, LenDale White, Dwayne Jarrett, Steve Smith, Dominique Byrd. Nous avons terminé la saison en criant qu’un– [against] Oklahoma, 55-19. »

2. 2001 Ouragans de Miami

Enregistrer: 12-0 (7-0)

Points par match : 42,7

Verges par match : 454.8

Les Hurricanes de 2001 étaient les champions du Big East, les champions du Rose Bowl et les champions nationaux. Ils avaient 17 choix de repêchage de la NFL au premier tour provenant de cette équipe, et 13 de ces joueurs ont ensuite été sélectionnés pour un Pro Bowl.

Pensées de Leinart : « Trente-huit futurs choix de repêchage, dont 17 au premier tour. Cette équipe était absolument chargée. Probablement la liste la plus talentueuse que nous ayons jamais vue dans le football universitaire. Si vous n’en avez vu aucun, allez voir quelques faits saillants. C’étaient de mauvais garçons. »

1. 2019 Tigres LSU

Enregistrer: 15-0 (8-0)

Points par match : 48.4

Verges par match : 568,9

Les Tigers 2019 ont été champions de la SEC, champions du Peach Bowl et ont remporté les éliminatoires de football universitaire. L’équipe comprenait le futur choix n ° 1 au classement général Joe Burrow , son coéquipier actuel des Bengals de Cincinnati Ja’Marr Chase et le recordman des Vikings du Minnesota Justin Jefferson .

L’avis de Leinart : « Dirigé par Joey Smooth – Joe Burrow. Cette équipe était également absolument empilée. Ils ont terminé la saison 15-0, ont traversé le gant de la SEC et peut-être l’une des choses les plus emblématiques de tous les temps – tous fumant des cigares dans le vestiaire après. «

