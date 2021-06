La réunion des AMIS a été un épisode qui a magnifiquement résonné avec ses millions de fans alors que le casting de la sitcom emblématique des années 90 s’est réuni 17 ans plus tard pour un regroupement chargé d’émotion qui les a vus discuter des intrigues de la série, des souvenirs en coulisses et des anecdotes de casting pour n’en nommer que quelques-uns . Alors que l’épisode était très sentimental, de nombreux internautes ont fini par se concentrer sur la pose des bras croisés de Matt LeBlanc, alias Joey, lors de l’émission. LeBlanc a été vu plusieurs fois assis dans une pose détendue et discutant et se remémorant avec ses anciens camarades de casting Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry et David Schwimmer et incidemment, cette posture « oh-si-décontractée » a fini par évoquer certaines des meilleures réponses de beaucoup, qui pensaient que l’homme de 53 ans ressemblait à un père ou à un oncle irlandais.

Les utilisateurs de Twitter ont rapidement lancé un festival de mèmes sur le même sujet et il n’a fait qu’augmenter depuis la diffusion de l’épisode de la réunion la semaine dernière. En superposant la photo de LeBlanc sur différentes photos, les utilisateurs étaient déterminés à prouver que l’acteur dégageait de sérieuses vibrations irlandaises de père/oncle.

Matt leblanc est ton oncle lorsque tes parents ont forcé ton moi de 6 ans à se lever devant les adultes après un dîner en famille et à chanter une chanson que tu viens d’apprendre à l’école primaire. pic.twitter.com/uI1qkT6mxb– HuhthatAmjad (@HuhthatA) 2 juin 2021

Je ne veux pas être sensationnaliste, mais ce truc de Matt Le Blanc sur Twitter est la meilleure chose qui soit arrivée en Irlande depuis l’indépendance. — Colm Tobin (@colmtobin) 29 mai 2021

Matt LeBlanc est votre oncle lors d’un mariage, vous achetant trop de bières et mélangeant votre nom avec celui de vos frères et sœurs tout en roulant des yeux avec amour sur votre tante qui agite ivrement vers Dancing Queen pic.twitter.com/RjxxIIX5RI– Gav (@miracleofsound) 29 mai 2021

Matt LeBlanc ressemble au père d’un hayon qui est choqué mais fier de la qualité de son enfant aux jeux à boire pic.twitter.com/MPmw3Bye1B– Tabouret de bar Penn State (@PSUBarstool) 30 mai 2021

oncle irlandais matt leblanc… incroyable— eleanor robertson (@marrowing) 1 juin 2021

Certains ont proposé des idées encore plus créatives et ont placé la photo de LeBlanc dans des situations déplacées !

Bien que l’acteur n’ait pas encore réagi sur son nouveau « Irish-ness », les mèmes ne semblent certainement pas disparaître si tôt. LeBlanc lui-même, ironiquement, n’a aucune ascendance irlandaise en lui. Son père est d’origine acadienne (française-caandienne) tandis que sa mère est d’origine italienne, un peu comme son personnage Joey Tribbiani a été montré dans FRIENDS.

