Matt LaFleur et Jordan Love portent un toast à la NFL après la victoire des Packers en séries éliminatoires

Il s’avère que Matt LaFleur peut entraîner et Jordan Love peut jouer au football.

Et ils peuvent tous les deux très bien le faire sur la plus grande scène de la NFL, d’ailleurs, pour tous ceux qui n’avaient pas prêté attention aux Packers cette saison – même avant leur victoire 48-32 contre les Cowboys de Dallas lors des éliminatoires de dimanche. jeu.

Les Packers font partie des quatre dernières équipes de la NFC après avoir pris la route et détruit l’un de leurs plus grands rivaux en séries éliminatoires. La star de Love, quant à elle, a brillé lors de son premier match éliminatoire, en établissant un record de franchise pour la note de passeur et continue de montrer pourquoi les décideurs des Packers avaient toute leur confiance en lui.

En conséquence, les experts nationaux ont certainement adopté un ton différent ces jours-ci après ce qu’ils disaient il n’y a pas si longtemps à propos des capacités de LaFleur et de Love.

Regardez tout cela maintenant.

LaFleur et Love reçoivent leur crédit bien mérité pour le plan de match, l’exécution et la croissance tout au long de la saison qui ont permis aux Packers d’en arriver là après ce que beaucoup pensaient être une année de reconstruction.

Voici un échantillon des réactions après que les Packers ont dominé les Cowboys :

Mike Greenberg d’ESPN fait l’éloge de Matt LaFleur et détruit Mike McCarthy

Mike Greenberg, l’animateur de l’émission matinale “Get Up” d’ESPN, n’a eu que des éloges à l’égard de LaFleur lundi. Il a également profité de l’occasion pour éviscérer l’entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy, qui a une fiche de 1-3 en séries éliminatoires en quatre saisons avec Dallas. McCarthy a été entraîneur pendant plus de 12 ans avec les Packers avant d’être congédié vers la fin de la saison 2018.

“Les échecs donneraient trop de crédit aux Cowboys”, a déclaré Greenberg. “Dire que Matt LaFleur jouait aux échecs et que Mike McCarthy jouait aux dames hier serait surestimer considérablement la performance de Mike McCarthy.

“Matt LaFleur jouait aux échecs et Mike McCarthy jouait à Chutes and Ladders. Il jouait à Candy Land. Dire qu’ils ont été coachés est tellement sous-estimé ce qui s’est passé. Je n’arrive toujours pas à y croire.”

Colin Cowherd sur Fox Sports dit que l’amélioration de l’amour est quelque chose qu’il n’a « jamais vu de ma vie »

Colin Cowherd de Fox Sports était le suivant. L’animateur de “The Herd” s’est montré particulièrement virulent contre LaFleur et les Packers ces dernières années et mois.

Il n’y a pas si longtemps, tout en soulignant les précédents succès des Packers en saison régulière et leurs déceptions en séries éliminatoires, il a demandé si LaFleur était un excellent entraîneur.

Puis, lors de la dernière intersaison des OTA, il a déclaré que les Packers étaient une équipe avec laquelle il vendrait ses actions le plus rapidement possible. Et quand les Packers et Love ont trébuché au début de 2023, il a appelé le titulaire de première année comme un remplaçant.

Il semble qu’il soit de retour pour acheter les actions des Packers.

“Je n’ai jamais vu de ma vie une amélioration en cours de saison comme Jordan Love”, a déclaré Cowherd à propos de la transformation de Love cette saison. Il a souligné le développement de Love depuis le départ des Packers, lorsque l’équipe avait une fiche de 2-5, jusqu’à là où il se trouve aujourd’hui.

Il a ensuite jeté ses fleurs à LaFleur.

“C’est ce que font souvent les grands entraîneurs offensifs avec leurs jeunes quarts”, a déclaré Cowherd. “De grands progrès. Matt LaFleur a fait un travail incroyable.”

Cowherd a ajouté : “Green Bay est un problème (pour les autres équipes). C’est un problème de match. C’est incroyable. C’est incroyable. Le développement des joueurs. Il a surpris tout le monde. C’est ce que fait Green Bay. C’est ce que font les enfants qui travaillent dur. C’est ce que de grands entraîneurs offensifs qui ont une sensibilité et un ressenti ont prouvé à maintes reprises.

“Green Bay va être un problème pour cette division, cette conférence et cette ligue pendant longtemps.”

L’équipe de Fox Sports a tous choisi Dallas mais a beaucoup d’amour d’après-match pour les Packers, Matt LaFleur

Personne dans l’émission Fox Sports n’a choisi les Packers pour battre les Cowboys lors de l’émission d’avant-match.

Après avoir vu Love and the Packers battre Dallas, les gars ont été impressionnés. Comment la plus jeune équipe de la NFL a-t-elle fait cela ?

“Cela est dû au coaching”, a déclaré l’ancien ailier rapproché All-Pro Rob Gronkowski. “Matt LaFleur a absolument dominé” toutes les phases du match.

“Son plan de jeu et son plan, le simple fait de les distribuer à tous ses joueurs offensifs là où vous ne pouvez pas vous concentrer sur un seul gars”, était de toute beauté. “Matt LaFleur va être là pendant très, très longtemps”, a-t-il ajouté.

Skip Bayless, Michael Irvin et Richard Sherman réagissent sur “Undisputed”

En tant que successeur, Jordan Love sera sans aucun doute lié à Aaron Rodgers pendant une grande partie de sa carrière. Et les analystes de “Undisputed” de Fox Sports se sont penchés sur ce lundi.

“C’était tout simplement spectaculaire”, a déclaré Bayless, l’animateur et fan inconditionnel des Cowboys qui a eu une crise sur les réseaux sociaux dimanche soir. “À la hauteur de tout ce qu’Aaron Rodgers a fait au cours de sa carrière en séries éliminatoires.”

Michael Irvin, la légende des Cowboys, est allé encore plus loin.

“Je peux vous dire que Jordan Love remportera le Super Bowl”, a déclaré Irvin. “Cette équipe gagnera un Super Bowl”, avant d’ajouter qu’il prédit que Love et les Packers en gagneront plus d’un. “Je peux voir ce qu’il a… il a une meilleure carrière qu’Aaron Rodgers”, a projeté Irvin.

Sherman, l’ancien cornerback des Seahawks que les fans des Packers connaissent bien, dit que tout cela est injuste et que tout le monde devrait arrêter les comparaisons, car cela enlève au jeu “spécial” de Love en ce moment.

“Je préférerais simplement apprécier (la saison de Love) plutôt que de passer mon temps à essayer de le comparer à quelque chose auquel on ne peut pas le comparer sans que son curriculum vitae soit complet”, a déclaré Sherman.

Kyle Brandt de Good Morning Football dit que Jordan Love devrait attirer toute l’attention et non Aaron Rodgers

Kyle Brandt de “Good Morning Football” de NFL Network avait une pensée similaire à celle de Sherman.

Aaron Rodgers ne devrait pas faire partie de la conversation.

“Cela ne devrait pas être là”, a déclaré Brandt. “Aaron Rodgers n’a pas fait partie des Packers depuis plus d’un an. Il n’a pas (gagné un match éliminatoire) l’année dernière. Il ne l’a pas fait l’année précédente. Jordan Love est son propre gars. Il est incroyable. C’est un naturel “.

De nombreuses questions se posaient quant à savoir si LaFleur pourrait gagner sans Rodgers. Eh bien, nous avons notre réponse.

“Plus d’Aaron Rodgers comparé à Matt LaFleur”, a déclaré Brandt. “Matt LaFleur n’a plus rien à voir avec lui. Matt LaFleur montre son propre génie en tant qu’entraîneur.

“C’est Love, c’est LaFleur et c’est gagnant”, a déclaré Brandt. “Amour, LaFleur. C’est tout.”

