Matt LaFleur des Packers travaillera pour s’assurer qu’Aaron Rodgers reste

GREEN BAY, Wisconsin. – Même après avoir discuté du mécontentement d’Aaron Rodgers avec les Packers de Green Bay directement avec le quart-arrière, Matt LaFleur ne peut pas penser à la suite.

L’entraîneur-chef des Packers n’est pas prêt à se préparer à un futur possible sans le triple quart-arrière MVP. Non, LaFleur est fermement résolu à tenter de sauver ce qui est devenu une fracture entre le quart-arrière de la franchise et son équipe.

« Je connais les rapports là-bas », a déclaré LaFleur samedi soir après la conclusion du repêchage de la NFL dans ses premiers commentaires publics depuis que le désir de Rodgers de quitter l’organisation a été signalé. «Je veux dire, ce gars est notre quart-arrière, mec. Il est le chef de notre équipe, et je ne veux rien de plus que de le revoir dans un uniforme Packer.

Mais que se passe-t-il si Rodgers ne veut pas être de retour dans l’uniforme des Packers?

«Ouais, je sais,» dit LaFleur. «Et je ne peux même pas amener mon cerveau à cet endroit pour le moment. Je veux donc faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela ne se produise pas.

Il n’est pas le seul au sein de l’organisation Packers à avoir cet état d’esprit.

Depuis l’annonce de la nouvelle de Rodgers jeudi, les Packers ont déployé un effort public et uni pour garder leur quart-arrière. Le directeur général Brian Gutekunst a déclaré qu’il était optimiste que Rodgers jouera à nouveau pour les Packers, et non, il n’échangera pas le MVP. Dans sa chronique mensuelle publiée samedi sur le site Web de l’équipe Packers, le PDG Mark Murphy a reconnu que la rupture avec Rodgers existait depuis «plusieurs mois» mais que l’équipe travaille sur la résolution du «problème» avec son quart-arrière.

«Brian Gutekunst, Matt LaFleur et moi avons pris l’avion à plusieurs reprises pour rencontrer Aaron», a écrit Murphy samedi. «Nous sommes très conscients des préoccupations d’Aaron et travaillons avec lui (et son agent Dave Dunn) pour les résoudre.»

Murphy a clairement indiqué que l’équipe n’avait pas l’intention de passer de Rodgers en tant que quart-arrière.

«Nous restons engagés envers Aaron en 2021 et au-delà», a écrit Murphy. «Il est non seulement un joueur extrêmement talentueux, mais il est devenu un véritable leader pour nous. La relation qu’Aaron a forgée avec Matt et les autres entraîneurs offensifs nous a propulsés au bord du Super Bowl en deux années consécutives. Nous sommes impatients de concourir pour un autre championnat du Super Bowl avec Aaron comme leader. »

Murphy a offert un calendrier plus définitif sur l’engagement des Packers envers leur quart-arrière MVP que le directeur général Gutekunst a fourni plus tôt cette semaine lorsqu’il a déclaré que Rodgers resterait derrière le centre dans «un avenir prévisible». Avec Jordan Love sur la liste des Packers, Murphy a clairement indiqué qu’il voyait Rodgers rester le quart-arrière de l’équipe même au-delà de la saison à venir.

Le mécontentement de Rodgers à l’égard de l’organisation a été divulgué jeudi dans les heures précédant le premier tour du repêchage de la NFL. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Adam Schefter d’ESPN.

Gutekunst a clairement indiqué après le premier tour de jeudi soir qu’il n’échangerait pas Rodgers. Il a également déclaré qu’il était «optimiste» que le conflit avec Rodgers puisse être résolu.

« Je pense qu’il jouera à nouveau pour nous », a déclaré Gutekunst. «Nous allons travailler dans ce sens, et nous y travaillons sur un certain nombre de fronts différents. La valeur qu’il a pour notre équipe de football est vraiment incommensurable, vous voyez ce que je veux dire? Il apporte beaucoup à la table, non seulement en tant que joueur mais aussi en tant que leader, si important pour ses coéquipiers, pour ses entraîneurs. Alors, oui, c’est le but. «

Après avoir repêché le demi de coin géorgien Eric Stokes au premier tour jeudi, Gutekunst a utilisé sa paire de choix du jour 2 pour sélectionner des joueurs qui pourraient aider Rodgers. Les Packers ont repêché le centre de l’État de l’Ohio Josh Myers avec le 62e choix au total au deuxième tour, et ont échangé contre le receveur du repêchage de Clemson Amari Rodgers avec le 85e choix au troisième tour.

Amari Rodgers a déclaré qu’il était au courant de la situation actuelle des Packers avec son nouveau quart potentiel et a clairement indiqué qu’il espérait que c’était Aaron Rodgers qui lui lançait des passes cette saison.

« Bien sûr, je veux attraper les passes du MVP en titre, futur Hall of Famer », a déclaré Amari Rodgers. «Alors je sais avec certitude. J’adorerais avoir l’opportunité de jouer pour quelqu’un comme lui.