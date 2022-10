Matt Kuczaj et Wheaton North étourdissent Genève avec un touché tardif de 64 verges et donnent à l’entraîneur-chef une 100e victoire en carrière – Shaw Local

GENÈVE – Les cris de “Hollywood Kuc” ont résonné en arrière-plan tandis que Matt Kuczaj s’imprégnait du moment d’après-match.

Kuczaj, l’arrière large/défensif junior de Wheaton North, a mérité cette étiquette après que sa performance à double sens ait aidé à étourdir Genève 20-13 le 14 octobre.

Wheaton North, qui menait 12-6 avec 10:14 à faire au quatrième quart, a soudainement eu besoin d’une énorme étincelle après que le secondeur senior de Genève Jackson Reyes ait sauté une route et intercepté Max Howser pour un retour de 36 verges pour un touché pour donner à Genève un 13 -12 plomb.

Howser et Kuczaj avaient une réponse.

À la ligne de 36 verges des Falcons, Howser a trouvé Kuczaj pour une passe de touché de 64 verges cinq jeux dans le prochain drive. Le lancer de Howser à Karsten Libby pour la conversion en deux points a été réussi pour un avantage de 20-13 avec 5:06 restants.

Matt Kuczaj (16 ans) de Wheaton North revient en couverture lors d’un match de football contre Genève au lycée de Genève le vendredi 14 octobre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

“J’ai vu le demi défensif”, a déclaré Kuczaj. «Il était hors de portée et il joue en quelque sorte. … J’étais le seul receveur de ce côté, donc je savais que c’était un contre un et je savais que c’était [going] tome. … C’était un out and up. j’ai montré [Howser] mes yeux et j’ai remonté le champ et je l’ai eu.

Kuczaj avait un autre jeu d’impact à faire pour s’assurer que les Falcons (7-1, 5-1 Conférence DuKane) donnaient à l’entraîneur Joe Wardynski sa 100e victoire en carrière en tant qu’entraîneur.

Genève (5-3, 3-3) a marché sur le terrain, mise en évidence par le gain de 35 verges de Talyn Taylor pour pénétrer le territoire des Falcons. Après une course de Nate Stempowski et un drapeau pour un coup défensif tardif, les Vikings se sont installés sur la ligne de 9 mètres.

Après un petit gain de Stempowski et deux ratés, les Vikings ont fait face au quatrième but.

Stempowski a été rincé de la poche et a couru à droite, dirigeant la circulation. Anthony Pantano a été brièvement ouvert dans le coin le plus éloigné, mais Kuczaj a coupé en dessous et a astucieusement renversé le ballon avec sa main gauche pour un revirement sur les downs.

“La semaine dernière, nous n’avons pas fait un très bon travail pour nous en tenir aux itinéraires lorsque le quart-arrière sort de la poche”, a déclaré Kuczaj. « Il y avait un récepteur qui descendait. Il était juste sur la ligne de but. Il y avait [another] au-dessus de moi. Je savais que c’était quatrième, donc je ne voulais pas risquer d’avoir un choix [because] peut-être qu’il pourrait se battre et l’obtenir. Alors je l’ai juste giflé hors des limites.

Tyler O’connor (10 ans) de Wheaton North porte le ballon contre Genève lors d’un match de football au lycée de Genève le vendredi 14 octobre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

“Il est très capable [of big plays]», a déclaré Wardynski à propos de Kuczaj. « Il joue aussi un bon corner pour nous. Nous l’avons mis au-dessus de [Taylor] toute la nuit, alors il travaillait dur du côté défensif. Puis, quand il a dû sortir et faire un jeu offensif, il l’a fait, alors merci à notre personnel offensif. Ils nous ont mis dans une bonne situation [on Kuczaj’s touchdown] sur un parcours vertical. Et le QB [Howser] qui vient d’en retourner un, est allé dans une autre direction, est sorti et a lancé une belle balle. Je leur donne vraiment du crédit pour cela.

La défense genevoise a forcé un trois et un retrait pour donner une chance de plus à l’attaque, mais Tyler O’Connor a intercepté Stempowski pour sceller la victoire.

Wheaton North menait 6-3 à la demie. O’Connor a réussi un touché de 1 verge avec 6:20 à faire au deuxième quart, mais la tentative de point supplémentaire n’a pas été bonne. Genève a obtenu un panier de JT Frieders avant la fin de la mi-temps.

Le Genevois Nate Stempowski (3) retombe dans la poche lors d’un match de football contre Wheaton North au lycée de Genève le vendredi 14 octobre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

O’Connor (100 verges au sol, deux touchés) a de nouveau trouvé la zone des buts avec 1:13 à faire au troisième quart sur un touché électrique de 48 verges pour porter les Falcons à 12-3. La tentative de point supplémentaire n’a pas été bonne.

La possession de Genève qui a suivi s’est terminée par un autre panier de Frieders pour porter le score à 12-6 avant la fin passionnante.

Stempowski a terminé 7 sur 19 pour 104 verges par la passe. Il avait 60 verges au sol.

Howser a été 9 sur 15 passes pour 127 verges pour les Falcons.

“[Reyes is] un senior faisant un jeu lors d’une soirée qui reconnaît nos seniors », a déclaré l’entraîneur genevois Boone Thorgesen. “C’était énorme. L’élan était là pour nous et j’aurais aimé pouvoir le fermer et nous avions nos opportunités et le mérite de Wheaton North, ils ont fait des jeux quand ils le devaient.