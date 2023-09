Matt Kuczaj et le football de Wheaton North dépassent St. Charles North – Shaw Local

WHEATON – Wheaton North est resté fidèle à sa devise : Terminer.

Les Falcons sont repartis avec une victoire de 35-23 contre St. Charles North le 8 septembre pour ouvrir le match de la Conférence DuKane.

[ Photos: St. Charles North vs. Wheaton North ]

Noués 21-21 avant le quatrième quart, les Falcons ont profité de leurs chances, à commencer par l’ailier défensif Joe Barna limogeant le quart-arrière des North Stars Ethan Plumb lors de la première possession du dernier quart pour forcer un revirement sur les downs.

Wheaton North a profité de ce jeu. Le quart-arrière Max Howser et le joueur junior Rich Schilling se sont combinés pour une conversion cruciale des troisième et 23e position pour faire bouger les bâtons. Deux jeux plus tard, Howser s’est de nouveau connecté avec Schilling pour un achèvement de 37 verges pour mettre la table pour un score au sol de 1 verge par Howser avec 3:42 à jouer et une avance de 28-21.

Le quart-arrière de St. Charles North, Ethan Plumb, passe le ballon sur Walker Owens de Wheaton North lors d’un match à Wheaton le vendredi 8 septembre 2023. (Sandy Bressner)

« Rich s’impose vraiment en tant que junior pour nous », a déclaré l’entraîneur de Wheaton North, Joe Wardynski. « Il a joué l’année dernière en deuxième année et sa confiance ne fait que croître chaque semaine. Max a confiance en lui pour lancer le ballon.

Lors de la possession suivante, Plumb a tâtonné dans la circulation, a récupéré le ballon et a lancé une passe qui est allée directement dans les bras de Matt Kuczaj pour une interception.

Walker Owens a marqué à 1 mètre pour porter le score à 35-21 Falcons avec 3:11 à jouer.

Les Falcons ont de nouveau forcé un turnover lors des downs. Howser, qui est également botteur, a pris une sécurité intentionnelle pour drainer le plus de temps possible et Wheaton North a remporté une grande victoire de conférence.

« L’année dernière, nous n’avons pas pu terminer contre cette équipe et cette année nous avons réussi à le faire, donc c’était génial », a déclaré Schilling après une performance de six attrapés et 114 verges.

Howser a terminé 15 sur 19 pour 224 verges par la passe.

Kuczaj a réussi cinq attrapés pour 50 verges.

St. Charles North (2-1, 0-1) et Wheaton North (2-1, 1-0) ont échangé des coups au cours d’une première mi-temps chargée.

Les Falcons ont frappé en premier sur un touché de 10 verges contre Schilling, mais la tentative de point supplémentaire a été étouffée. Les North Stars ont botté de dégagement, mais le demi défensif Brogan Sons a récupéré le ballon à l’offensive avec une interception. Plumb a improvisé pour une course de touché de 10 verges et une avance de 7-6 pour les North Stars avec 45 secondes à jouer dans le quart.

Wheaton North a répondu avec le score de 2 verges d’Owens, plus une conversion réussie de deux points de Howser à Kuczaj, pour prendre une avance de 14-7 avec 9:10 à jouer à la mi-temps.

Rich Schilling de Wheaton North court le ballon lors d’un match contre St. Charles North à Wheaton le vendredi 8 septembre 2023. (Sandy Bressner)

Les North Stars ont riposté. Après l’arrêt d’un entraînement prometteur, Kuczaj a raté le botté de dégagement, qui a été récupéré par St. Charles North. Le score de 1 mètre de Plumb l’a égalisé à 14.

St. Charles North a réussi à convertir un coup de pied en jeu et Plumb a trouvé Jake Furtney pour un touché de 23 verges avec 3:49 à la mi-temps pour prendre une avance de 21-14.

Howser a ensuite été intercepté par Jaden Harmon, mais la tentative de placement de 47 verges de Hunter Lizska juste avant la fin de la mi-temps a échoué.

Plumb a terminé 19 sur 36 pour 204 verges par la passe. Il a réussi deux touchés au sol et a réussi un autre touché.

«Nous commençons par jouer au football de manière plus intelligente», a déclaré l’entraîneur des North Stars, Rob Pomazak. « Trop de faux départs [five] et j’ai commencé à travailler sur l’ABC : s’attaquer, comprendre le schéma, comprendre l’effet de levier. Nous n’avons pas joué notre meilleur match. Il y a beaucoup de place à l’amélioration.

« Nous avons tenu bon malgré tout, mais on ne peut pas faire ça contre une très bonne équipe de football comme Wheaton North. Et attendez-vous à gagner. Nous avons fait un quatrième appel [the first turnover on downs]. Nous voulons garder le ballon de notre côté. Nous avons l’impression que nous avons dû voler des biens et que cela ne s’est pas bien passé pour nous. Mais nous devons revenir parce que nous avons un match difficile [this] semaine. »