L’Australien de 40 ans a gagné 1,26 million de dollars et, cette fois, l’enfer a plus d’une journée pour se préparer au voyage à Augusta National. Sa victoire à l’Open de Houston en 2014 et son invitation aux Masters sont survenus juste un jour avant qu’il ne doive se rendre à Augusta, ce qui rend difficile de réunir famille et amis pour partager l’expérience. Le Masters commence le 8 avril, il a donc beaucoup plus de temps pour planifier celui-ci.

