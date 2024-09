Matt Johnson et Kazik Radwanski évoquent les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes réalisateurs canadiens

TORONTO — Les Torontois Matt Johnson et Kazik Radwanski sont souvent considérés comme des figures clés de la nouvelle vague du cinéma canadien, mais ils craignent que l’écosystème cinématographique du pays ne favorise pas suffisamment de jeunes réalisateurs qui prennent des risques.

La star et scénariste-réalisatrice du drame relationnel « Matt et Mara » pointe du doigt une litanie d’obstacles auxquels sont confrontés les jeunes créatifs, allant des modèles de financement défectueux à l’absence d’un paysage médiatique cinématographique solide.

Parmi les œuvres en cours de réalisation, Johnson aimerait que davantage repoussent les limites de la créativité, a-t-il déclaré lors d’une récente interview avant le Festival international du film de Toronto.

« Je pense simplement que les films canadiens sont traités avec des gants de velours et que les critiques sont trop gentils avec eux au Canada », a déclaré Johnson lors d’un appel vidéo depuis Toronto.

« Je pense que le festival est trop gentil avec eux. Je pense qu’ils programment trop de films canadiens et que ceux qui sont programmés sont souvent médiocres. Très moyens. Comment remédier à cela ? Je ne sais pas. Je ne vais pas être le gars qui dit : « Jouons moins de films canadiens au TIFF. » En fait, ce que je veux, c’est que les cinéastes canadiens soient plus audacieux et fassent plus de choses folles. »

« Matt and Mara », qui fait ses débuts nord-américains mercredi au TIFF, met en vedette Johnson dans le rôle d’un romancier qui replonge dans la vie de son ex-mari, interprétée par le Torontois Deragh Campbell. Alors qu’ils se retrouvent, ils entament une liaison émotionnelle.

Fidèle au style de Radwanski, le film tourné à Toronto n’avait pas de scénario formel, les acteurs improvisant les dialogues et élaborant l’histoire de manière organique pendant le processus de tournage.

« Nous voulions toujours que cela reste réaliste ou que cela ressemble à une conversation que les gens auraient », explique Radwanski.

« Nous sommes tous amis, donc nous voulions simplement continuer à tourner de cette façon. Je pense que cela faisait partie intégrante du film, de maintenir cette énergie, cet intérêt ou cette spontanéité afin que nous puissions collaborer au maximum. »

Radwanski dit qu’il a été inspiré pour faire le film après avoir été témoin de l’alchimie à l’écran entre Johnson et Campbell dans son long métrage de 2019 « Anne à 13 000 pieds ».

« C’est drôle parce que Matt et moi, nous nous aimons bien, mais il n’y a aucune ambiance romantique entre nous », rit Campbell.

« C’est vraiment drôle que je trouve que sur l’écran, cela semble si romantique. C’est très mystérieux pour moi. C’est peut-être quelque chose qui fait partie de l’esprit du cinéma, où tout le monde vient d’un certain esprit de générosité. Personne n’essaie de devenir riche ou célèbre. »

Johnson, qui a réalisé le film acclamé par la critique « BlackBerry », joue un iconoclaste qui, dans une scène, exhorte les étudiants en création littéraire à éviter de dénaturer leur travail. Il dit qu’il y a des parallèles à faire avec l’industrie cinématographique locale et qu’il aimerait voir les cinéastes canadiens repousser davantage les limites de la créativité.

Radwanski et Johnson ont tous deux remporté le Toronto Film Critics Award pour leurs travaux antérieurs : le premier en 2020 pour « Anne at 13,000 ft. » et le second en 2023 pour « BlackBerry ».

Ils ont suggéré que le TIFF de cette année manque d’une forte présence de jeunes cinéastes canadiens innovateurs en matière de création.

« Je veux juste m’assurer que la jeune génération, les cinéastes de la génération Z, aient une chance vraiment équitable », déclare Radwanski.

« On parle beaucoup de nouvelles voix et de diversité. J’espère simplement que cela se poursuivra et que certains jeunes cinéastes, des gens aux perspectives nouvelles, de différentes régions du Canada, auront leur chance. »

Le directeur général du TIFF, Cameron Bailey, a déclaré que le festival s’efforce de sélectionner les films canadiens de la plus haute qualité.

« J’aimerais beaucoup voir la programmation canadienne que Matt Johnson choisirait lui-même », a-t-il déclaré dans une entrevue avant le festival.

« Environ 300 longs métrages sont produits chaque année dans ce pays. La plupart des gens n’ont pas la chance d’en voir une fraction. Donc, lorsque nous en sélectionnons 25 ou 30, c’est déjà un processus difficile. Nous disons non à 90 % d’entre eux, donc les 10 % que vous voyez sont ceux que nous pensons être les meilleurs. »

Cette année, 59 films canadiens sont au programme, avec des premiers longs métrages de réalisateurs, dont celui du rappeur somalo-canadien K’naan, celui du réalisateur et producteur de télévision RT Thorne de « The Porter » et celui de l’actrice Kaniehtiio Horn de « Reservation Dogs » et « Letterkenny ».

Pourtant, selon Johnson, il y a trop de Canadiens qui présentent leurs premiers longs métrages au TIFF cette année « qui ont 38 ans ou dans la quarantaine » et pas assez de Canadiens qui sont au début de la vingtaine.

Le cinéaste au franc-parler espérait que le programme Talents en vue de Téléfilm amplifierait les nouvelles voix cinématographiques partout au Canada. Lancé en 2018, ce programme finance jusqu’à 18 projets par an de réalisateurs débutants, chacun recevant une subvention pouvant atteindre 250 000 $.

Au cours de sa première année, Johnson a été choisi comme ambassadeur du programme après avoir passé des années à critiquer l’agence cinématographique canadienne dans plusieurs interviews, critiquant ses décisions et ses processus.

Cependant, il affirme que l’argent n’est pas allé aux bonnes personnes.

« Cela s’est transformé en un programme où il y avait un arriéré de tous ceux qui n’avaient jamais obtenu de financement de Téléfilm, c’étaient des gens dans la trentaine et la quarantaine qui en faisaient la demande. Et ils se disaient : « Ce n’est pas assez d’argent pour faire un film » », dit-il.

Johnson explique que le programme était destiné à soutenir les jeunes au début de leur carrière : « Vous êtes censé être si jeune que 100 000 $, c’est comme si vous aviez gagné à la loterie. »

Téléfilm a déclaré dans un communiqué l’année dernière avoir sélectionné 18 films pour son programme Talents à surveiller pour 2023-2024, y compris des films racontés en espagnol, en farsi et en wayuunaiki, ainsi qu’en anglais et en français.

La vice-présidente principale de la stratégie des programmes et du développement de l’industrie de Téléfilm Canada a indiqué que le programme n’était pas autorisé à recueillir des données sur l’âge, mais que les candidats devaient avoir réalisé au moins un court métrage. Francesca Accinelli a indiqué que le programme était très compétitif et que « les candidats pouvaient être âgés de 20 à 30 ans » lorsqu’ils acquéraient l’expérience nécessaire pour leur premier long métrage.

Elle cite en exemple les succès du film d’horreur « In Flames » du réalisateur pakistano-canadien Zarrar Kahn, présenté en avant-première à Cannes.

« Nous sommes vraiment fiers de ce programme et nous sommes fiers des succès que nous avons eus avant que Matt Johnson ne soit notre ambassadeur, mais aussi après », a-t-elle déclaré.

Radwanski affirme qu’au-delà du financement, le processus de réalisation d’un film peut être intimidant pour les jeunes qui cherchent à percer dans l’industrie.

« Comment apprend-on à faire un film ? Comment trouve-t-on un réseau de collaborateurs ? Il faut être un peu audacieux, et ce n’est pas toujours facile pour tout le monde d’avoir le privilège de pouvoir prendre ce type de risque. »

Johnson admet qu’il n’est pas tout à fait au courant du travail des jeunes cinéastes canadiens d’aujourd’hui, mais les étudiants qu’il a rencontrés ont tendance à jouer la carte de la sécurité.

« Cette génération, composée de gens qui ont une vingtaine d’années et qui sont à l’école de cinéma, est un peu anxieuse. C’est drôle, ils sont revenus à un modèle de permission où ils ont le sentiment de ne pas vouloir faire de mauvaises choses », dit-il.

« Ils veulent toujours faire les choses correctement et cela ne va pas les conduire au type de comportement risqué dont vous avez besoin pour réaliser votre premier long métrage. Il faut en quelque sorte être prêt à faire beaucoup de conneries. »

« Cela ressemble à un monologue du film », plaisante Radwanski.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 9 septembre 2024.

Alex Nino Gheciu, La Presse Canadienne