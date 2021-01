Matt James ne s’est jamais imaginé dans une émission comme Le célibataire.

Le 5 janvier, il admis à l’antenne avec Ryan Seacrest que ce n’était jamais une expérience qu’il voulait. « Heck non! Je n’ai jamais pensé que je ferais quelque chose comme ça, » dit la star. « Genre, j’avais du travail, je faisais des choses avec les enfants, j’étais dans une bonne position, je pensais. »

Alors pourquoi a-t-il décidé de rechercher l’amour de sa vie à la télévision nationale? La raison émotionnelle est encore plus déchirante que nous ne l’imaginions, alors que Matt a révélé comment son meilleur ami Tyler Cameron a été impliqué dans le lancement du bal.

Comme les fans le savent, Matt est très proche de son colocataire, Tyler, qui a concouru pour Hannah Brownle coeur de La bachelorette (bien que, plus récemment, il ait déclenché des rumeurs d’amour avec le modèle Camila Kendra).

«Sa mère, Mme Cameron, m’a en fait nommé», a expliqué Matt. «Elle est décédée à peu près à la même époque l’année dernière. Et je pense qu’elle a vu à quel point cela signifiait pour Tyler et combien il a grandi en tant qu’homme, et à quel point elle le voulait pour moi, et c’est donc un hommage à Mme Cameron.