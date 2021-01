Matt James est un vrai Bachelier débutant – à l’écran, au moins.

Le joueur de 29 ans est la nouvelle star de Le célibataire sans jamais avoir été dans la franchise auparavant, mais il y est certainement adjacent. Son meilleur ami Tyler Cameron était Hannah Brownfinaliste en 2019, ce qui a conduit à une amitié avec Hannah, qui a conduit à être choisie comme candidate dans la saison 16 de La bachelorette. Matt a alors dû ignorer complètement sa candidature lorsque son casting en tant que prochain baccalauréat a été annoncé en juin. Qui a besoin d’un test alors que vous êtes pratiquement déjà Bachelier famille?

Donc, même s’il n’avait aucune expérience du tournage de la série, il avait beaucoup de gens vers qui se tourner pour obtenir des conseils à l’avance, y compris Tyler, Hannah et bien sûr, Rachel Lindsay. C’est Rachel qui a donné à Matt le conseil qu’il trouvait le plus utile.

«Elle est juste comme,« Soyez vous-même et n’essayez pas de plaire à tout le monde », et c’était difficile parce que je suis un plaisir pour les gens», dit-il à E! Nouvelles. « Alors, c’est comme comment vous détourner d’essayer de rendre tout le monde heureux? Vous ne pouvez pas à la fin de la journée, et plus je me sentais à l’aise avec ça, plus tout devenait facile. »