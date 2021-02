Matt James était-il sur The Bachelorette?

MATT James a été nommé premier célibataire noir, qui en est actuellement à sa 25e saison.

Bachelor Nation découvrira bientôt qui l’homme d’affaires choisit d’être son épouse potentielle.

Matt James était-il dans The Bachelorette avant?

Matt devait initialement apparaître sur Clare Crawleysaison 2020 de La bachelorette, mais il ne l’a jamais fait.

Le coronavirus La pandémie a retardé la production et Matt a reçu l’appel pour la place de célibataire 2021 pendant le retard.

« Lors du tournage [Crawley’s season] ne pouvait pas avancer comme prévu [because of the coronavirus pandemic], nous avons eu le temps de faire connaissance avec Matt et tous ont convenu qu’il ferait un baccalauréat parfait », a déclaré Karey Burke, le président d’ABC Entertainment.

Matt et Clare n’ont jamais eu la chance de se rencontrer – et Clare a ensuite été remplacée par Tayshia Adams quand elle est tombée amoureuse de l’un des concurrents, Dale Moss.

Qui a remporté la saison de Clare Crawley de The Bachelorette?

Pour la première fois dans les deux décennies d’histoire de la franchise Bachelor, la star de La bachelorette Fut remplacé.

Tayshia, 30 ans née le 4 septembre 1990, était un remplaçant de dernière minute après avoir échoué à trouver un amour de longue date lors de ses précédentes apparitions au baccalauréat.

Tayshia a remplacé Clare après que Clare soit tombée éperdument pour la candidate Dale Moss immédiatement lorsque la saison a commencé à tourner dans une bulle à La Quinta Resort & Club près de Palm Springs, en Californie.

Quand commence la saison The Bachelor de Matt James?

Saison 25 de Le Bachelor a été créé le 4 janvier 2021.

Le nouveau Bachelor a été initialement choisi pour servir sur Clare Crawley et Tayshia Adams‘saison, mais a été volé de l’alignement après que la franchise a décidé qu’il serait le prochain homme de tête parfait.

C’est la première fois qu’un acteur masculin noir est choisi pour la série en 40 saisons.

Tournage pour le la nouvelle saison a commencé en septembre de 2020 au Nemacolin Woodlands Resort en Pennsylvanie et s’est terminé peu de temps après en novembre.