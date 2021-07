Matt James et Rachael Kirkconnell du baccalauréat font leurs débuts sur le tapis rouge à la suite de rumeurs de tricherie et du scandale de la course de l’émission

LA star de Bachelor Matt James et sa petite amie Rachael Kirkconnell ont fait leurs débuts sur le tapis rouge.

Le jalon de la relation survient après les rumeurs de fraude et le scandale racial de la série.

6 Matt et Rachael ont fait leurs débuts sur le tapis rouge ce week-end Crédit : Getty Images – Getty

6 Le couple a de nouveau foulé le tapis rouge lundi soir Crédit : Getty

6 Le couple s’est rencontré lors de la dernière saison de The Bachelor Crédit : ABC

Mat, 29 et Rachel, 24, a frappé le tapis rouge en assistant aux ESPY Awards 2021 au Rooftop At Pier 17 à La ville de New York le samedi.

Rachael portait une robe noire avec un tissu transparent et un décolleté plongeant, tandis que Matt a opté pour un costume à carreaux marron et noir.

Le couple s’est penché l’un sur l’autre alors que Matt a lancé un signe de paix aux photographes.

Quelques jours plus tard, le couple a de nouveau foulé le tapis rouge le 12 juillet alors qu’il assistait aux Sports Humanitarian Awards 2021 à New York.

Rachael était abasourdie dans une robe argentée moulante, tandis que Matt était beau dans un costume noir étincelant, une chemise boutonnée blanche, un nœud papillon noir et des baskets blanches.

Le couple a posé les bras l’un autour de l’autre, tandis qu’ils ont également pris des photos en solo.

LES DÉBUTS DES CONTES DE FÉES

Matt et Rachael n’ont pas toujours eu la relation la plus facile, bien qu’il semble qu’ils soient bien placés.

Après s’être rencontrés sur la saison de Matt Le célibataire, ils se sont séparés pendant une brève période en mars avant de décider de donner une autre chance à leur relation en avril.

Au terme de la vingt-cinquième saison de The Bachelor, Matt a choisi Rachael plutôt que Michelle Young, 27 ans, lors de la cérémonie de la rose finale.

Cependant, Matt a pris une pause dans leur relation parce qu’il avait besoin « de temps pour aborder les informations troublantes qui ont été révélées depuis que nous avons terminé le tournage ».

SCANDALE DE RACISME

Le couple s’est séparé en février après que des photos de Rachael ont fait surface assister à une fête Old South Antebellum Au collège.

La personnalité de la télévision a reçu de sévères réactions pour avoir assisté à l’événement, qui a glorifié la nation confédérée à l’époque de l’esclavage.

Anastasia, la cousine de Rachael a parlé en exclusivité au Sun et a insisté sur le fait qu’elle n’était « pas raciste », mais a également admis que les photos étaient « difficiles à défendre ».

Au cours de la cérémonie After the Final Rose, Matt ont confirmé leur séparation et a déclaré: « Si vous ne comprenez pas que quelque chose comme ça est problématique en 2018, il y a beaucoup de moi que vous ne comprendrez pas. C’est aussi simple que cela. »

Après que les photos aient refait surface, Le candidat au baccalauréat a déclaré à ses abonnés sur Instagram: «Si vous êtes dans mes commentaires ou n’importe où en train de me défendre ou de dire aux gens que je n’ai rien fait de mal ou qu’il n’y a rien à blesser ou à offenser, s’il vous plaît arrêtez.

« Ce n’est pas à nous de dire aux gens de quoi ils peuvent et ne peuvent pas être offensés. C’est faux et cela fait partie du problème, alors arrêtez de dire que je n’ai rien fait de mal, ce n’est pas vrai.

« Si vous voulez vraiment me soutenir, encouragez-moi à faire mieux. »

6 Des photos douteuses du passé de Rachael ont refait surface pendant la saison du couple de The Bachelor Crédit : Instagram

6 Matt a expliqué qu’ils avaient annulé leur relation lors de l’émission spéciale After the Final Rose Crédit : Getty