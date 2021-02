Matt James aborde la controverse sur le racisme du «  Bachelor  »

James, qui est le premier célibataire noir de l’émission, a abordé l’annonce de Chris Harrison selon laquelle il se retirerait de son rôle d’hôte de la franchise pour une durée indéterminée à la suite des remarques controversées qu’il a faites cette conversation relancée sur l’histoire problématique de la franchise de téléréalité concernant les questions de race. et la diversité.

Harrison était interviewé par Rachel Lindsay, une présentatrice Extra actuelle et ancienne star de « The Bachelorette » de 2017, quand il a défendu un candidat actuel qui a été photographié lors d’une fraternité formelle sur le thème des plantations en 2018.

« La réalité est que j’apprends ces situations en temps réel, et cela a été dévastateur et déchirant de le dire franchement », a écrit James sur Instagram. «L’incapacité de Chris à recevoir et à comprendre le travail émotionnel que mon amie Rachel Lindsay entreprenait en expliquant gracieusement et patiemment l’histoire raciste d’Antebellum South, une histoire douloureuse que chaque Américain devrait comprendre intimement, était troublant et douloureux à regarder. Ajoutant: «Comme les Noirs et leurs alliés l’ont immédiatement su et compris, c’était le reflet clair d’un problème beaucoup plus vaste que la franchise The Bachelor n’a pas réussi à résoudre correctement pendant des années.

Harrison s’est excusé depuis. On ne sait pas quand ou s’il reviendra dans la franchise.