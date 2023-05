Matt Healy assiste au 2e spectacle de Taylor Swift à Nashville : photos – Hollywood Life

Voir la galerie







Matty Healey34 ans, a été vu pour la deuxième fois dans un Taylor Swift concert! Le musicien, mieux connu sous le nom de Le 1975La chanteuse et guitariste de Taylor, a assisté à son rendez-vous du 6 mai à Nashville aux côtés de la meilleure amie de Taylor Gigi Hadid28 ans et ami proche Lily Aldridge37. Matt a de nouveau semblé apprécier le spectacle alors qu’il regardait avec sa main sur son cœur pendant « Lover » et a souri alors que Gigi posait ses mains sur ses épaules de manière ludique, sur des photos obtenues par le Courrier quotidien. Matt a cette fois troqué sa chemise à carreaux bleue contre une chemise blanche fraîche, ainsi qu’un pantalon noir et une ceinture en cuir noir. À un moment donné, on l’a vu jouer sur la chanson de Taylor « Bad Blood » aux côtés de Gigi, qui connaissait tous les mots.

Vibrant de mauvais sang tout en se tenant à côté de Gigi Hadid qui est littéralement dans le clip vidéo, il vit sa meilleure vie en ce moment pic.twitter.com/ScxcHqkuod — esra (@vibessesra) 7 mai 2023

Plus tard dans l’émission, Gigi, portant un débardeur blanc et un collier de perles, pouvait être vue debout à côté de lui sur la gauche. La blonde a gardé ses cheveux en queue de cheval décontractée pour le concert. Pendant ce temps, Lily, arborant un bob brun plus court, était à sa gauche dans un haut noir à col en V, un pantalon noir et un bonnet. D’autres célébrités présentes, par Twitterinclus Colline de la foi et Tim McGraw, Reese Witherspoonet Mariska Hargitay. La meilleure amie de Taylor Abigaïl Anderson a également été vu debout dans la même section que Matt et Gigi, avec le frère de Taylor Austin31.

Plus tôt dans la journée, le chanteur d’origine britannique a été aperçu en train de se rendre dans un Starbucks de Nashville, apparemment avec le garde du corps de Taylor qui arborait tout en noir. Notamment, Matt portait la même tenue qu’il portait au concert alors qu’il tenait une boisson chaude de grande taille. Il a également été signalé qu’il avait quitté l’appartement de Taylor à Nashville – situé dans le quartier branché de Gulch – pour la course au café, par Courrier quotidien.

Il a été aperçu un jour avant d’assister également à la vente à guichets fermés de Taylor Visite des époques spectacle le 5 mai, au milieu des spéculations des fans selon lesquelles il serait là. Il était vêtu avec désinvolture d’une chemise à carreaux bleue alors qu’il regardait derrière une zone fermée, assistant à l’émission de 44 sets qui s’étend sur un peu plus de trois heures.

Taylor, 33 ans, et Matt entretiennent une relation de longue date dans l’industrie de la musique, avec le Minuits chanteur est même venu jouer avec lui lors d’un spectacle de 1975 plus tôt cette année en janvier. Elle a repris la chanson du groupe « The City » tout en chantant son propre succès récent « Anti-Hero » pour le public britannique chanceux. Pendant le spectacle, Matty a également qualifié son amie de « reine », en plaisantant qu’il n’embrasserait pas les fans (ce pour quoi il est connu) parce qu’elle était là et qu’il voulait montrer « un peu de respect ».

Taylor a récemment mis fin à sa relation à long terme avec son ex Joe Alwyn32 ans, après près de sept ans ensemble, selon un rapport du 8 avril. Il a été rapporté que le couple s’était séparé avant le coup d’envoi de mars d’elle Visite des époques montrer, avec Divertissement ce soir citant une source qui a déclaré que la rupture n’était « pas dramatique » et que la romance « a suivi son cours ».

