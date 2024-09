Matt Hardy dit que cette star de l’AEW doit être présentée de manière « productive » à la télévision

L’ancienne star de l’AEW, Matt Hardy, a félicité la star vétéran Jeff Jarrett pour son parcours actuel à l’AEW et a expliqué comment la promotion devrait l’utiliser.

Beaucoup n’auraient peut-être pas eu de renouveau de carrière de Jeff Jarrett sur leur carte de bingo 2024 au début de l’année, mais « The Last Outlaw » est devenu l’une des stars les plus appréciées de la télévision AEW ces derniers mois. Bien qu’il soit dans le métier depuis 40 ans, Jarrett a continué à rester pertinent et a apparemment conquis le public de l’AEW. Hardy est également un fan puisqu’il a fait l’éloge de Jarrett lors d’une récente édition de son « La vie extrême de Matt Hardy » podcast, affirmant qu’avoir quelqu’un comme Jarrett à la télévision ne peut être qu’une bonne chose pour AEW.

« Félicitations à Jeff Jarrett, je suis un grand fan de son travail, de ce qu’il fait maintenant, il est incroyable », a déclaré Hardy. « C’est l’un de ces gars dont j’ai l’impression qu’il a une grande valeur. Des générations de fans connaissent Jeff Jarrett. Jeff Jarrett doit être présenté de manière très positive et productive sur AEW TV. Je pense que cela ne fait qu’aider le produit AEW, et si vous mettez Jeff Jarrett dans la position et la bonne situation pour réussir, ce sera une victoire de bout en bout. »

Jarrett affrontera Hangman Page dans l’émission spéciale Grand Slam TV d’AEW dans un match Lumberjack Strap au stade Arthur Ashe, un match qui fait écho à un point que Hardy a ensuite avancé sur le fait qu’il était équitable d’avoir quelqu’un avec la valeur du nom de Jarrett à la télévision chaque semaine. Il a expliqué que mettre le Hall of Famer de la WWE en position de s’épanouir et de faire du bon travail est bénéfique pour Jarrett, Page et AEW en tant qu’entreprise.

