Matt Hancock vu pour la première fois depuis que l’affaire de l’aide a été révélée comme un ancien secrétaire à la Santé en disgrâce vu au centre de vaccination

DÉGRACÉ Matt Hancock a été repéré pour la première fois depuis que son affaire défiant le verrouillage avec un haut collaborateur a été révélée.

L’ex-secrétaire à la Santé honteux a été photographié dans un centre de vaccination, où il aurait reçu son deuxième vaccin Covid – après avoir fait profil bas depuis que The Sun a révélé en exclusivité son corps à corps torride avec Gina Coladangelo.

M. Hancock – qui s’est senti obligé de démissionner après que son scandale de l’affaire de la bombe ait déclenché la fureur à travers le pays – a cassé la couverture cette semaine et a été photographié assis seul dans sa voiture garée en train de regarder son téléphone à Newmarket.

Il s’est rendu au même endroit où il était censé assister à un engagement le matin après que sa liaison a été révélée, mais abandonné à la lumière de la révélation.

L’étudiant Guilherme Cavaleiro a déclaré au Mail qu’il lui avait fallu un moment pour comprendre qui était assis dans la voiture.

« Je lui ai jeté un coup d’œil et j’ai pensé qu’il avait l’air familier », a déclaré le joueur de 20 ans.

« J’ai jeté un deuxième coup d’œil et j’ai réalisé que c’était M. Hancock.

« Nous n’avons échangé aucun mot – il avait l’air très pensif, fixant simplement son téléphone portable. »

Gina Coladangelo et Matt Hancock se sont rencontrés à l’université Crédit : Reuters

La femme de Matt Hancock, Martha, était même amie sur Facebook avec Gina Coladangelo Crédit : AFP

Pendant ce temps, Mme Coladangelo a également été aperçue en solo plus tôt cette semaine alors qu’elle promenait son chien sur Wandsworth Common – après avoir retiré son alliance.

Malgré cela, on pense qu’elle vit toujours dans son domicile conjugal avec ses trois enfants et son mari Oliver Tress.

Marié, M. Hancock a été qualifié d’hypocrite pour avoir bavardé avec sa maîtresse après avoir été filmé en vidéosurveillance, malgré le fait de prêcher à la nation de l’embrasser « soigneusement ».

Sa femme inconsciente, Martha, pensait que leur mariage était «heureux et stable» et était même amie sur Facebook avec l’amant de son mari, a-t-il révélé.

M. Hancock aurait mis fin à leur mariage lorsqu’il a appris que sa liaison était sur le point d’être révélée.

Cela survient alors que sa relation avec son principal collaborateur fait l’objet d’un examen plus approfondi au milieu des affirmations selon lesquelles elle était à ses côtés lors d’un apéritif « intime » il y a deux ans.

L’ancien secrétaire à la Santé en disgrâce a démissionné après la révélation de son affaire de scandale Crédit : pixel8000

Martha Hancock aurait pensé que leur mariage était «heureux et stable» Crédit : PA

M. Hancock fait également face à une nouvelle humiliation après avoir demandé aux gens de « m’appeler le ministre des câlins » deux mois seulement avant la révélation de la bombe.

Il semble que le couple ait une relation plus profondément enracinée qu’on ne le pensait, car selon le Mail on Sunday, Mme Coladangelo l’a rejoint lors d’une soirée privée au bureau du ministère de la Santé de M. Hancock en juillet 2019.

Un an plus tard, son amant lui a confié un rôle de 15 000 £ par an en tant que directrice non exécutive, où elle a été ironiquement chargée d’examiner le travail de son département.

Les amis de M. Hancock ont ​​à l’origine insisté sur le fait qu’ils n’avaient noué une relation que quelques jours avant le baiser devant la caméra dans son bureau de Whitehall le 6 mai.

Il s’agissait peut-être d’une tentative de détourner les questions de savoir comment son ancien copain d’université avait obtenu son rôle de pépère – malgré quelques questions à l’époque sur la façon dont elle avait remporté le poste de conseiller public.

Cela a soulevé des questions sur la « chumocratie » au sein du gouvernement – ​​et le renversement sur le toit il y a deux ans semble cimenter les affirmations selon lesquelles ils étaient proches bien avant que le monde ne soit au courant de leur rendez-vous secret.

Ils ont pris un verre un mois seulement après que M. Hancock a abandonné la course à la direction des conservateurs, sur laquelle Mme Coladangelo l’a conseillé.

Une source qui a assisté aux réunions de M. Hancock à l’époque, où Mme Coladangelo était également présente, a déclaré: « Elle était toujours avec Matt et dans ses réunions. Chaque fois que je la voyais, elle était bien habillée. Je pensais: » C’est une femme qui s’occupe d’elle-même ».