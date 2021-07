MATT Hancock voulait donner un emploi à sa maîtresse il y a trois ans, nous pouvons le révéler.

Gina Coladangelo a été vantée pour des ouvertures appropriées à Whitehall.

Un e-mail de recherche d’emploi a circulé parmi les mandarins seniors dans le but de trouver un rendez-vous potentiel.

La recherche a eu lieu alors que M. Hancock, père de trois enfants, a occupé le poste de secrétaire à la Culture pendant les sept premiers mois de 2018.

Hier soir, une source a insisté sur le fait que Mme Coladangelo ne s’était jamais vu offrir un emploi

La révélation intervient après que l’affaire du couple – révélée par The Sun le mois dernier – a entraîné la démission de M. Hancock en tant que secrétaire à la Santé et la fin de son mariage de 15 ans.

M. Hancock, 42 ​​ans, et Mme Coladangelo, 43 ans, se sont rencontrés à l’Université d’Oxford à la fin des années 90

Elle a participé à sa candidature à la direction des conservateurs en 2019 et s’est vu confier un rôle de conseillère non rémunérée au ministère de la Santé en mars de l’année dernière.

Plus tard, elle a été nommée directrice non exécutive du département à 15 000 £ par an.

Leur affaire a été révélée comme étant en violation des règles de Covid.

Des images de vidéosurveillance les montraient s’embrasser dans le bureau du département de Hancock.

Il a ensuite appelé le temps sur son mariage avec Martha.

Le mari de Gina, mère de trois enfants, est Oliver Tress, fondateur de la société de mode et de style de vie Oliver Bonas.

M. Hancock a été aperçu vendredi dans sa circonscription du Suffolk.

Sa maîtresse a été vue dans l’ouest de Londres, ne portant pas son alliance.

Le ministère de la Culture a refusé de commenter.

M. Hancock a été approché pour une réponse à l’histoire.