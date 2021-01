Une personne recevant le vaccin Oxford – PA

Matt Hancock a ordonné aux responsables de réduire les formalités administratives qui dissuadent les médecins à la retraite de s’inscrire pour aider au programme de vaccination de masse Covid avant les premiers injections du nouveau vaccin de fabrication britannique lundi.

Le Telegraph a révélé la semaine dernière que les médecins à la retraite avaient été dissuadés de retourner en première ligne du NHS par la bureaucratie, y compris l’obligation de fournir 21 éléments de preuve différents à l’appui de leur demande.

Cependant, M. Hancock, le secrétaire à la Santé a maintenant déclaré aux responsables qu’il souhaitait que le processus soit rationalisé d’urgence.

Il a ordonné un examen et a clairement indiqué qu’il avait l’intention de réduire les formalités administratives pour le rendre aussi rationalisé que possible pour les médecins généralistes à la retraite afin de les aider à administrer les jabs Covid-19.

Cette décision a gagné le soutien de Jeremy Hunt, le président du comité restreint de la santé et des services sociaux, qui a déclaré samedi au Telegraph: « Dans cette nouvelle ère post-Brexit consistant à se débarrasser de la paperasserie inutile, cela devrait être en tête de liste. Jamais nous n’avons eu besoin de l’aide de bénévoles qualifiés avec plus de gravité ou de plus urgence. »

Boris Johnson, le Premier ministre, considère qu’un programme de vaccination rapide est le moyen pour la Grande-Bretagne de surmonter le pire de la pandémie, bien que les ministres aient été informés qu’il pourrait y avoir un délai de trois mois avant que les ministres sachent si les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus à d’autres.

M. Johnson a salué le début de l’administration du nouveau vaccin contre le coronavirus Oxford AstraZeneca par six fiducies du NHS avant un déploiement dans des centaines de chirurgies de médecine générale cette semaine, comme un « triomphe de la science britannique ». Au moins 530 000 doses de vaccin devraient être prêtes lundi.

Seulement 5 000 médecins et infirmières sur 40 000 qui avaient initialement demandé leur retour en première ligne en mars ont jusqu’à présent pu travailler, alors que 30 000 y étaient admissibles.

L’examen de M. Hancock examinera les moyens par lesquels le processus d’inscription en tant que volontaire peut être simplifié et cherchera à supprimer les contrôles inutiles tout en garantissant la sécurité des médecins et des patients. Une source a déclaré: « Matt veut faire des changements. »

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré au Telegraph: «Chacun a un rôle à jouer pour faire passer notre pays à travers cette pandémie, et nous voulons que les gens soutiennent le plan de livraison des vaccins.

« Matt veut réduire les formalités administratives et s’assurer que le processus est aussi simple que possible. Il a clairement indiqué qu’il n’était pas acceptable qu’une bureaucratie inutile gêne les gens qui veulent aider.

« Bien sûr, certains contrôles sont nécessaires et la sécurité est primordiale, mais ceux-ci doivent être minimisés. »