Matt Hancock « utilisait régulièrement un compte de messagerie privé pour des affaires gouvernementales »

Matt Hancock ferait l’objet d’une enquête après avoir utilisé un compte de messagerie personnel pour mener des affaires gouvernementales, en violation des directives britanniques.

Selon Les temps du dimanche, l’ancien secrétaire à la Santé, qui a démissionné de son poste samedi, a régulièrement utilisé un compte de messagerie privé pour les transactions gouvernementales, cachant ainsi des informations aux responsables et potentiellement au public.

Les temps a déclaré qu’il avait obtenu des documents prouvant que M. Hancock utilisait régulièrement son courrier électronique personnel depuis mars 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a commencé.

La divulgation aurait été révélée dans le procès-verbal d’une réunion entre des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC).

David Williams, le deuxième secrétaire permanent du département, a averti que M. Hancock ne traitait « que » avec son bureau « via un compte Gmail ».

M. Williams a déclaré que le secrétaire à la Santé n’avait même pas d’e-mail officiel car il a averti que le gouvernement ne pouvait pas accéder librement aux enregistrements personnels des e-mails, le « seuil » pour les demander devant « être substantiel ».

La violation alléguée des directives signifie que le gouvernement n’a pas d’enregistrements sur tous les échanges de M. Hancock, y compris les négociations clés sur des contrats de plusieurs millions de livres pour les équipements de protection individuelle (EPI) et les e-mails mettant en place le programme de test et de traçage de 37 milliards de livres sterling.

Les échanges de courriers électroniques privés de M. Hancock auraient également inclus des discussions sur la stratégie des maisons de soins largement critiquée par le gouvernement.

Le développement intervient après que M. Hancock a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé pour avoir enfreint les directives de distanciation sociale en embrassant un assistant au milieu des inquiétudes croissantes concernant la propagation de la variante du coronavirus Delta.

Hancock avait subi des pressions pour démissionner de son poste après Le soleil ont publié des images de la secrétaire à la santé de l’époque et directrice non exécutive du ministère de la Santé Gina Coladangelo s’embrassant, toutes deux mariées et ayant des enfants.

Le journal a déclaré que les photos avaient été prises dans les bureaux du ministère de la Santé le 6 mai, au milieu des inquiétudes suscitées par la variante Delta, qui a été identifiée pour la première fois en Inde.

Dans sa lettre de démission, M. Hancock a déclaré au Premier ministre Boris Johnson que le gouvernement « le doit aux personnes qui ont tant sacrifié dans cette pandémie d’être honnêtes lorsque nous les avons laissées tomber ».

Il a réitéré ses excuses pour « avoir rompu les directives » et s’est excusé auprès de sa famille pour « les avoir fait subir cela ».

M. Johnson a déclaré qu’il était « désolé » de recevoir la lettre de démission.

Sajid Javid devrait remplacer M. Hancock en tant que secrétaire à la Santé, l’ancien chancelier se disant « honoré » d’assumer ce rôle.

L’indépendant a contacté le DHSC et le n ° 10 pour commentaires.