Matt Hancock: Une chronologie des controverses de Westminster de l’ancien secrétaire à la Santé

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

L’ancien secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, témoigne de l’enquête Covid, devenant le dernier politicien de haut niveau à être interrogé sur la réponse du gouvernement à la pandémie.

M. Hancock était en partie responsable – aux côtés de l’ancien Premier ministre Boris Johnson – de la direction de la prise de décision et de la messagerie du Royaume-Uni sur le coronavirus, et ses souvenirs de l’événement sont susceptibles de constituer un élément crucial de l’enquête de Lady Hallett.

Il avait déjà été critiqué pour des éléments de la réponse du gouvernement, notamment un manque de transparence perçu entourant l’attribution de contrats lucratifs d’équipements de protection individuelle (EPI) aux entreprises.

Il a déjà annoncé qu’il ne se représenterait pas dans sa circonscription de West Suffolk aux prochaines élections générales, mais la carrière de M. Hancock n’a pas été sans controverse.

Il a notamment été contraint de démissionner de son poste au cabinet en juin 2021 après avoir découvert qu’il avait enfreint les directives de distanciation sociale en embrassant sa collègue Gina Coladangelo, dont les images de vidéosurveillance sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Plus tôt cette année, une fuite de plus de 100 000 de ses messages WhatsApp par la journaliste Isabel Oakeshott à Le télégraphe quotidien a en outre donné un aperçu du fonctionnement du gouvernement pendant le verrouillage.

Voici une chronologie du temps parfois scandaleux et souvent photographié de manière peu flatteuse de M. Hancock à Westminster.

6 mai 2010 – Natif de Chester, diplômé d’Oxford, ancien économiste de la Banque d’Angleterre et chef de cabinet de George Osborne, Matt Hancock devient député conservateur de West Suffolk.

6 septembre 2012 – Nommé ministre d’État chargé des compétences et de l’entreprise, le premier d’une série de postes ministériels subalternes occupés sous David Cameron.

15 juillet 2014 – Nommé ministre d’État chargé de l’énergie et ministre d’État chargé du commerce et de l’entreprise.

27 juillet 2014 – Contesté concernant la politique de protection de la fracturation hydraulique dans les parcs nationaux sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme mais est incapable de nommer un seul village favorable à l’introduction de la pratique controversée de l’extraction du gaz.

2 octobre 2014 – Forcé de s’excuser après avoir partagé un poème sur Twitter déclarant que le parti travailliste était « plein de pédés »qualifiant l’incident d' »accident ».

2 avril 2015 – Critiqué par les militants écologistes pour louer un jet privé pour rentrer à Londres d’une conférence sur le climat à Aberdeen.

11 mai 2015 – Nommé ministre du Cabinet Office et payeur général.

23 juin 2016 – La Grande-Bretagne vote pour quitter l’Union européenne (UE). M. Hancock soutient Rester.

15 juillet 2016 – Nommé ministre d’État chargé du numérique, de la culture, des médias et des sports.

8 janvier 2018 – Promu secrétaire d’État au numérique, à la culture, aux médias et aux sports, succédant à Karen Bradley.

2 février 2018 – Lancements sa propre application mobile pour tenir les électeurs au courant de ses déplacements, qui s’est avéré plus tard collecter les données personnelles des utilisateurs, bien qu’avec leur consentement.

9 juillet 2018 – Nommé secrétaire à la santé lors du dernier remaniement ministériel de Mme May, succédant à Jeremy Hunt.

25 mai 2019 – Annonce son intention de se présenter à la direction du parti un jour après la démission de Mme May.

14 juin 2019 – Se retire de la course après le premier tour de scrutin et approuve M. Johnson, l’éventuel vainqueur. Conservé comme secrétaire à la santé dans le premier cabinet de ce dernier.

31 janvier 2020 – Premiers cas de coronavirus diagnostiqués en Grande-Bretagne.

23 mars 2020 – M. Johnson annonce le premier verrouillage national pour arrêter la propagation du virus.

27 mars 2020 – M. Hancock et M. Johnson sont tous deux testés positifs pour la maladie et sont contraints de se mettre en quarantaine.

11 mai 2020 – M. Hancock critiqué par la UK Statistics Authority lorsqu’il est apparu que l’objectif qu’il s’était fixé de 100 000 tests Covid quotidiens n’avait été atteint qu’en modifiant la méthode de comptage.

19 octobre 2020 – Le miroir quotidien publie une photo de M. Hancock roulant dans une voiture avec chauffeur sans masque facial.

21 octobre 2020 – Ridiculisé par Piers Morgan sur ITV Bonjour Bretagne après avoir applaudi le revirement du gouvernement sur les repas scolaires gratuits en réponse à une campagne de pression menée par le footballeur Marcus Rashford et d’autres, bien qu’il ait voté contre leur financement.

2 décembre 2020 – Réprimandé pour avoir suggéré que l’approbation rapide du vaccin au Royaume-Uni n’était possible qu’en raison du Brexit, alors que la législation de l’UE était en place à l’époque.

19 février 2021 – Le juge de la Haute Cour déclare que M. Hancock a agi illégalement plus tôt dans la pandémie en distribuant des contrats d’EPI sans publier de détails sur les destinataires dans les 30 jours, comme il était obligé de le faire en vertu du protocole des avis d’attribution de contrat, ne l’ayant fait que dans les 47 jours.

26 mai 2021 – Dominic Cummings, le conseiller controversé de M. Johnson, se présente devant les députés et déclare que « des dizaines de milliers de personnes sont mortes qui n’avaient pas besoin de mourir » pendant la pandémie en raison de bévues du gouvernement et que M. Hancock aurait dû être licencié le « 15 à 20 » différentes occasions.

25 juin 2021 – Le soleil publie des images de vidéosurveillance du 6 mai montrant M. Hancock embrassant l’aide du département de la santé, Mme Coladangelo, avec qui il avait une liaison extraconjugale, enfreignant ses propres règles Covid dans le processus.

26 juin 2021 – Bien que M. Johnson ait déclaré qu’il avait accepté les excuses de M. Hancock et considéré que l’affaire était « fermée », M. Hancock démissionne en disgrâce, affirmant que ceux qui établissent les règles doivent les respecter, au milieu d’une tempête de condamnations. Il se sépare de sa femme depuis 15 ans, l’ostéopathe Martha Hoyer Millar, avec qui il a trois enfants.

12 octobre 2021 – M. Hancock annonce sa nomination en tant que nouveau représentant spécial de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique pour l’innovation financière et le changement climatique.

16 octobre 2021 Suite aux objections à son embauche, l’ONU annule l’offre d’emploi.

21 avril 2022 – Prochaine publication de Les journaux de Mr Hancock annoncé par Biteback, une perspective juteuse pour ceux qui s’intéressent aux années Johnson dans le n ° 10.

24 octobre 2022 – Embarrassant snobé par le nouveau Premier ministre Rishi Sunak sur les marches du siège du Parti conservateur alors qu’il célèbre son ascension avec des sympathisants. Le retour de M. Hancock au frontben semble soudainement improbable.

1 novembre 2022 – Signalé comme un concurrent de la 22e série d’ITV Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici et rapidement suspendu en tant que député par son parti.

1 mars 2023 – Fights affirme qu’il a rejeté les conseils du secrétaire à la santé de faire passer des tests Covid à tous les résidents entrant dans des maisons de soins anglaises. Les allégations étaient basées sur une mine de plus de 100 000 messages WhatsApp obtenus par Le télégraphe quotidien donnant un aperçu de la façon dont le gouvernement a fonctionné au plus fort de la pandémie.

25 mars 2023 – M. Hancock et Kwasi Kwarteng disent à une fausse société étrangère à la recherche de conseillers MP que leur tarif journalier pour le conseil serait de 10 000 £.

12 avril 2023 – Placé sous enquête par le commissaire aux normes du Parlement – ​​pour avoir prétendument « fait pression » sur le chien de garde sordide pour influencer ses conclusions.

4 mai 2023 – A reçu 10 000 £ pour une apparition sur Good Morning Britain (GMB) dans laquelle il a déclaré qu’il n’avait pas « principalement » continué I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here! pour l’argent. Il a reçu le paiement via Shine Talent Management Limited pour deux heures de travail, selon l’entrée.

11 mai 2023 – L’ancien député conservateur Andrew Bridgen entame une action en diffamation contre M. Hancock à la suite d’une dispute sur un tweet. Après que M. Bridgen a tweeté que le programme de vaccination contre le Covid-19 était « le plus grand crime contre l’humanité depuis l’Holocauste », l’ancien secrétaire à la Santé a décrit ses commentaires comme « des théories du complot antisémites, anti-vax et anti-scientifiques dégoûtantes et dangereuses ».

5 juin 2023 – Il est obligé de s’excuser après avoir commis la « violation mineure » du code de conduite des députés en écrivant une lettre non sollicitée au commissaire parlementaire aux normes Daniel Greenberg pour défendre le haut conservateur Steve Brine, qui faisait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument enfreint les règles du lobbying .