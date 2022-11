Matt Hancock subit des moments de bévue hilarants après être devenu chef de camp sur I’m A Celeb

MATT Hancock a subi une erreur hilarante quelques instants après être devenu chef de camp

Les téléspectateurs d’ITV ont récemment vu le député Matt, 44 ans, élu et avoir choisi Charlene White comme adjointe.

Matt Hancock s'est installé dans son nouveau poste de chef de camp

Quelques instants plus tard, il se redressa sur la chaise lors d'un b hilarant

Mais après avoir pris place sur son nouveau trône de chef de camp, le vent de Matt a failli être coupé de ses voiles alors qu’il tombait de sa chaise.

Évidemment ravi de son nouveau rôle, Matt s’est confortablement installé dans le siège rouge alors que ses camarades de camp étaient assis autour de lui.

Mais alors qu’il s’allongeait sur le siège, il a été plongé en arrière, ce qui a embarrassé l’ancien secrétaire britannique à la Santé.

Mike Tindall et Sue Cleaver ont eu du mal à retenir leur rire.

Et cela n’est pas passé inaperçu auprès des téléspectateurs à la maison aussi, qui étaient en colère contre la bévue.

Une personne a écrit: “J’ai tellement ri quand Matt est tombé sur la chaise qu’un peu de pipi s’est presque échappé, ça ne me dérange pas de vous le dire… #ImACeleb.”

Les téléspectateurs étaient furieux que Matt ait choisi Charlene comme adjointe au camp.

Ils ont suggéré qu’il l’avait fait uniquement pour « la séduire ».

Le député Matt a été interrogé par Charlene, 42 ans, plus tôt cette semaine sur la façon dont il a géré la pandémie de coronavirus au parlement.

Il a été grillé sur sa liaison secrète avec sa plus proche assistante Gina Coladangelo – alors que la présentatrice de télévision s’ouvrait sur la perte de sa tante à cause de Covid-19 au plus fort des directives de verrouillage.





Le couple a été vu en train de partager un câlin émotionnel plus tôt cette semaine après que Matt se soit excusé auprès de ses camarades de camp célèbres pour ses actions.

Matt et Charlene semblaient nouer une amitié après qu’il lui ait dit qu’il “cherchait juste un peu de pardon” pour sa “grosse erreur”.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit aux côtés d’emojis suspects : « Matt a-t-il vraiment choisi Charlene comme adjointe ? Hmmm.”

Un autre a ajouté: “Matt essaie juste de convaincre Charlene.”

Un troisième a ajouté: “Pourquoi d’autre Matt choisirait-il Charlene?”

Sue et Mike ont eu du mal à retenir leur rire

Les fans ont été moins qu'impressionnés que Matt ait choisi Charlene comme adjointe