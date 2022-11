La DYSLEXIE est une condition qui affecte les capacités d’une personne à lire et à épeler avec précision et peut rendre l’apprentissage un peu plus difficile.

Matt Hancock a expliqué comment il avait été diagnostiqué avec la dyslexie et avait appris à la surmonter.

Matt Hancock a reçu un diagnostic de dyslexie à l’université Crédit : PA

Matt Hancock souffre-t-il de dyslexie ?

Matt Hancock a reçu un diagnostic de dyslexie et il n’a pas été facile pour lui de mener sa carrière politique, devant lire des discours publics.

Cependant, il a révélé comment l’ancien médecin-chef adjoint de l’Angleterre, Sir Jonathan Van Tam, l’avait aidé à apprendre à lire des mots tels que “dexaméthasone”.

Avant les conférences de presse télévisées, en particulier pendant la crise de Covid-19, Hancock se retrouverait à demander de l’aide sur des mots délicats avant de passer en direct.

En 2022, il a sensibilisé lors de la lecture du projet de loi d’initiative parlementaire sur la façon dont la dyslexie affecte tant de personnes chaque jour et le projet de loi a suggéré que le dépistage universel de la dyslexie soit effectué sur les enfants.

Qu’a dit Matt Hancock à propos de la dyslexie ?

Matt Hancock n’avait pas honte ni peur de demander de l’aide lorsqu’il sentait que sa dyslexie le faisait se débattre.

Cependant, ce n’était pas une chose facile à accepter et à commencer à faire.

Il a déclaré: “Auparavant, j’aurais fait tout ce que je pouvais pour éviter le mot.

“J’ai probablement eu la meilleure personne au monde pour m’enseigner, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure utilisation du temps.

“JVT a passé une demi-heure un après-midi à m’apprendre à dire le mot dexaméthasone et à le mettre dans ma tête.

“Et maintenant, c’est une image qui se traduit dans ma tête.

“Ce fut un moment de léger soulagement dans une période assez difficile.

“J’ai toujours eu une vision réjouissante de l’ensemble surtout une fois qu’il a été identifié.

“La raison pour laquelle je veux l’approche universelle, c’est parce que les bonnes écoles le font déjà.

“Le nombre de personnes dans les écoles privées qui obtiennent une évaluation est beaucoup, beaucoup plus élevé que le nombre de personnes dans les écoles publiques et c’est une autre injustice.

“Je reçois encore des exemples qui me sont donnés en ce moment en 2022 d’enseignants disant aux enfants dyslexiques qu’ils ne sont tout simplement pas adaptés à l’éducation.”

Quand Matt Hancock a-t-il été diagnostiqué dyslexique ?

Matt Hancock a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de dyslexie lorsqu’il était à l’université d’Oxford.

On lui a appris à lire les mots en les voyant comme des images, cependant, il se débat toujours avec certains mots inconnus qu’il rencontre.