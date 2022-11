Matt Hancock snobé par Channel 4 alors qu’ils annulent leurs plans pour de futures émissions après avoir rejoint I’m A Celebrity

MATT Hancock a été snobé par Channel 4 après s’être inscrit à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

L’ancien secrétaire à la Santé, 44 ans, avait été au centre des discussions de la société de production Endemol Shine sur d’éventuels projets télévisés après son passage réussi sur Celebrity SAS Who Dares Wins.

Les initiés de la télévision ont révélé que tous les plans avaient été abandonnés après la décision de Hancock de rejoindre I’m A Celebrity – qui sera diffusé des mois avant SAS.

Une source a déclaré: «Matt était un membre extrêmement populaire du casting de Celebrity SAS Who Dares Wins.

“Après l’émission, les producteurs travaillant pour Shine ont été encouragés à imaginer de nouveaux formats en pensant à Matt.

“Ils étaient convaincus que sa popularité augmenterait après le spectacle et étaient impatients d’envisager de nouveaux projets avec lui pour Channel 4.

“Après qu’il a été révélé, il s’était inscrit à I’m A Celebrity, mais tout a changé.

“Les personnes qui développaient des idées ont été invitées à s’arrêter et il a été clairement indiqué qu’actuellement, Matt n’était pas la personne la plus populaire.”

Le Sun avait précédemment révélé à quel point les patrons de Channel 4 étaient furieux d’apprendre que le député de West Suffolk avait rejoint la formation I’m A Celebrity.

Certains des membres du personnel travaillant sur SAS ont déclaré au Sun qu’ils étaient convaincus que Hancock avait rompu les termes de son contrat – une affirmation que ses représentants ont démentie avec véhémence.





Une source a déclaré: « Matt rejoignant I’m A Celebrity est un énorme deux doigts jusqu’à SAS Who Dares Wins.

“Et non seulement Matt a rejoint I’m A Celeb quelques semaines seulement après le tournage de SAS, mais cette émission sera diffusée des mois avant SAS.”

La source a poursuivi en disant que certains pensent que les frais de Matt pour l’émission, estimés à environ 25 000 £, devraient être annulés.

Ils ont ajouté: “Il y a beaucoup de gens en colère qui travaillent sur SAS qui aimaient Matt quand il s’est inscrit mais qui le traitent maintenant avec un mépris total.

“Il était la grande signature de SAS et l’émission était censée être la première grande série télévisée de Matt.

“En rejoignant I’m A Celebrity, cela rend essentiellement cette exclusivité que Channel 4 avait redondante.

«Ils ne peuvent pas le supprimer à cause de ce qui se passe dans la série.

“Beaucoup pensent qu’il mérite une réduction de salaire, car ils ne peuvent pas l’exclure.”

Des électeurs en colère ont déclaré au Sun qu’ils étaient furieux des frais énormes de Hancock.

Il est maintenant en quarantaine sur la Gold Coast avant le spectacle qui commence dimanche soir.

Il rejoindra 10 autres stars dont la pop star Boy George, l’ancien joueur de rugby Mike Tindall et Sue Cleaver de Coronation Street dans la jungle australienne.

Les téléspectateurs ne verront pas Hancock à l’écran avant la fin de la semaine prochaine, car il s’est inscrit en tant qu’arrivée tardive – rejoignant le comédien et ancien concurrent de Strictly Come Dancing Seann Walsh.

Les initiés ont déclaré que sa décision de s’inscrire à I’m A Celebrity a vu une société de production freiner de nouveaux projets potentiels[/caption]