La relation de MATT Hancock avec son principal collaborateur fait l’objet d’un examen plus approfondi au milieu des affirmations selon lesquelles elle était à ses côtés lors d’un apéritif « intime » il y a deux ans.

L’ancien secrétaire à la Santé est également confronté à une nouvelle humiliation après avoir demandé aux gens de « m’appeler le ministre des câlins » deux mois seulement avant que The Sun ne révèle en exclusivité sa liaison avec Gina Coladangelo.

Gina Coladangelo était aux côtés de Matt Hancock lors d’un verre intime sur le toit il y a deux ans Crédit : Getty

The Sun a révélé en exclusivité l’affaire du couple Crédit : LE SOLEIL

Il semble que le couple ait une relation plus profondément enracinée qu’on ne le pensait, car selon le Mail on Sunday, Mme Coladangelo l’a rejoint lors d’une soirée privée au bureau du ministère de la Santé de M. Hancock en juillet 2019.

Un an plus tard, son amant lui a confié un rôle de 15 000 £ par an en tant que directrice non exécutive, où elle a été ironiquement chargée d’examiner le travail de son département.

Les amis de M. Hancock ont ​​à l’origine insisté sur le fait qu’ils n’avaient noué une relation que quelques jours avant le baiser devant la caméra dans son bureau de Whitehall le 6 mai.

Il s’agissait peut-être d’une tentative de détourner les questions de savoir comment son ancien copain d’université a obtenu son rôle de pépère – malgré quelques questions à l’époque sur la façon dont elle a remporté le poste de conseiller public.

Les amis de l’université semblent avoir une relation plus étroite qu’on ne le pensait autrefois Crédit : AFP

M. Hancock a organisé la soirée au bureau du ministère de la Santé en juillet 2019

Cela a soulevé des questions sur la «chumocratie» au sein du gouvernement – ​​et le renversement du toit il y a deux ans semble cimenter les affirmations selon lesquelles ils étaient proches bien avant que le monde ne soit au courant de leur rendez-vous secret.

Ils ont pris un verre un mois seulement après que M. Hancock a abandonné la course à la direction des conservateurs, sur laquelle Mme Coladangelo l’a conseillé.

Une source qui a assisté aux réunions de M. Hancock à l’époque, où Mme Coladangelo était également présente, a déclaré: « Elle était toujours avec Matt et dans ses réunions. Chaque fois que je la voyais, elle était bien habillée. Je pensais: » C’est une femme qui s’occupe d’elle-même’. »

Le mépris flagrant de M. Hancock pour les règles de Covid qu’il a lui-même énoncées au pays semble également avoir été minimisé – comme une autre source a révélé qu’il « était la seule des huit personnes là-bas à ne porter de masque à aucun moment ».

Hancock a demandé à être appelé « le ministre des câlins » Crédit : EPA

L’initié de la télévision a expliqué : « Je travaillais sur une émission dans laquelle Matt Hancock était l’un des invités.

« Il y avait juste eu un certain assouplissement des règles et, à un moment donné, il a dit en plaisantant à tout le monde de l’appeler le ministre des câlins. Cela me fait vraiment grincer des dents maintenant. »

Il a fait la tentative maladroite de conserver son nouveau surnom le 17 mai alors qu’il se préparait pour une interview télévisée où il discutait de l’assouplissement des restrictions et parlait des Britanniques ayant des « câlins prudents » avec leurs proches.

L’étiquette de curling des orteils a pris une signification plus profonde depuis que les images de son corps à corps torride avec Mme Coladangelo, actionnaire majoritaire de la société de lobbying Luther Pendragon, ont été divulguées.

Le ministère de la Santé a refusé de commenter les allégations.

Il a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé à la suite de la révélation de son affaire Crédit : AFP

La femme de Matt Hancock, Martha, était même amie sur Facebook avec Gina Coladangelo Crédit : AFP

L’épouse inconsciente de M. Hancock, Martha, pensait que leur mariage était «heureux et stable» et était même amie sur Facebook avec l’amant de son mari, a-t-il révélé.

Pour frotter davantage de sel sur la plaie, le Sunday Times a rapporté qu’elle souffrait d’un long Covid, qui serait dû au fait qu’elle a attrapé le virus de son mari.

On pense que l’affaire dévoilée a peut-être même fait dérailler la tentative des conservateurs de remporter l’élection partielle de Batley et Spen, a admis aujourd’hui la présidente du parti.

La présidente du Parti conservateur, Amanda Milling, a déclaré: « C’est quelque chose qui est arrivé sur le pas de la porte, je dois être honnête à ce sujet.

« Ils ont eu des problèmes ce week-end en ce qui concerne ce qui s’est passé. Matt a démissionné et c’était la bonne chose à faire. »

The Sun Online a contacté Matt Hancock pour commentaires.