MATT Hancock serait « sérieux » à propos de son amante Gina Coladangelo – bien qu’il aurait dit que leur romance n’avait commencé qu’en mai.

Les affirmations surviennent alors qu’il quittait à la fois sa femme et son travail après que des photos de lui aient embrassé et câlinant l’assistant en violation des restrictions sur les coronavirus.

Matt Hancock a démissionné après avoir été photographié en corps à corps avec Gina Coladangelo Crédit : Le Soleil

Le secrétaire à la Santé a quitté son poste ministériel et s’est excusé auprès de sa famille après la révélation du scandale par The Sun.

Il a dit à sa femme Martha qu’il la quittait la nuit où sa liaison a été révélée pour la première fois, a-t-on rapporté.

Selon le Sunday Times, elle n’avait aucune idée de ce qui se passait jusqu’à ce qu’il annonce la nouvelle et annonce la fin de leur mariage.

Maintenant, un ami de M. Hancock a révélé: « Matt et Gina sont amoureux », ajoutant que la relation a commencé en mai « mais c’est sérieux ».

Il vient comme…

Cependant, d’autres disent que l’affaire a commencé il y a jusqu’à six mois et certains ont même doucement remis en question la nature de leur relation en 2019, rapporte le Mail on Sunday.

Cependant, il rapporte que Gina a insisté sur le fait que rien ne se passait.

Les alliés insistent sur le fait que la relation était «plus qu’une aventure» et qu’il s’était attaché émotionnellement à elle.

Il aurait cependant déclaré au Premier ministre que l’affaire n’avait commencé que le mois dernier.

Hancock a été enregistré en train d’embrasser son assistant le 6 mai – tandis que les câlins étaient toujours interdits dans le cadre des restrictions pandémiques.

Matt Hancock photographié avec sa femme Martha Crédit : i-Images

Hancock a démissionné à cause de sa liaison avec son assistante Gina Coladangelo Crédit : Getty Images – Getty

À peine dix jours plus tard, le politicien hypocrite a averti le pays que nous ne devons pas câliner nos proches.

Gina est mariée à l’entrepreneur millionnaire Oliver Tress, 54 ans, qui a fondé la chaîne de mode et de style de vie High Street Oliver Bonas.

Ils vivent dans une maison édouardienne de six chambres à coucher de 4 millions de livres sterling.

Un ami de M. Tress a déclaré au Mail on Sunday: « J’imagine qu’il est en train de s’effondrer à cause de cela.

« Il n’avait aucune idée de ce qui se passait. Il leur faisait confiance à tous les deux. »

Les observateurs n’ont pas tardé à souligner que Hancock n’avait pas spécifiquement mentionné sa femme dans sa lettre de démission au Premier ministre.

Il a écrit : « Je vous écris pour démissionner de mon poste de secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales. Nous avons travaillé si dur en tant que pays pour lutter contre la pandémie.

« La dernière chose que je voudrais, c’est que ma vie privée détourne l’attention de l’objectif déterminé qui nous sort de cette crise.

Hancock aurait déclaré au Premier ministre que la relation n’avait commencé que le mois dernier. Crédit : Eyevine

Gina est mariée à l’entrepreneur millionnaire Oliver Tress Crédit : Getty

« Je veux réitérer mes excuses pour avoir enfreint les directives, et m’excuser auprès de ma famille et de mes proches pour les avoir soumis à cela. J’ai également besoin d’être avec mes enfants en ce moment.

« Nous devons aux personnes qui ont tant sacrifié dans cette pandémie d’être honnêtes lorsque nous les avons laissées tomber comme je l’ai fait en enfreignant les directives. »

Une source de Downing Street a déclaré: « Boris a accepté la démission à contrecœur. C’était en grande partie la décision de Matt. »

Des images de vidéosurveillance montraient Hancock embrassant passionnément son assistant – le père de trois enfants demandant plus tard sans vergogne « la confidentialité sur cette affaire personnelle ».

Et une source a déclaré au Sun que le couple était « à nouveau » pas plus tard que la semaine dernière, ajoutant: « Cette pandémie est loin d’être terminée et il était de retour avec elle et leurs mains étaient partout – c’est tellement effronté. «

Hancock aurait couru chez lui après avoir été informé des révélations surprenantes de The Sun en première page.

Il a ensuite transmis la nouvelle explosive à Martha, qui croyait que leur mariage avait été jusqu’à ce moment « heureux et stable ».

Mme Coladangelo, qui est une amie proche de l’ancien ministre du cabinet depuis l’université, a été nommée l’année dernière directrice non exécutive au ministère de la Santé et des Affaires sociales.

L’ancien chancelier et ministre de l’Intérieur Sajid Javid remplacera Matt Hancock en tant que secrétaire à la Santé, a annoncé Downing Street ce soir.

Le politicien très expérimenté a été décrit comme un ministre « prêt à l’emploi » alors que le gouvernement de Boris Johnson lutte contre la pandémie.

En plus de superviser la réponse du gouvernement à Covid-19, il sera chargé de concevoir des réformes du financement et de la fourniture de soins sociaux.