La réaction du secrétaire à la Santé a reçu une réponse mitigée sur les médias sociaux, certains utilisateurs faisant l’éloge du ministre et d’autres suggérant qu’il simulait des larmes pour la caméra.

«Ce fut une année tellement difficile pour tant de gens et William Shakespeare le dit si simplement pour tout le monde que nous pouvons continuer notre vie», a déclaré M. Hancock à Piers Morgan et Susanna Reid d’ITV.

«Nous devons encore fournir le vaccin à des millions de personnes, nous devons donc continuer à respecter les règles, mais il y a tellement de travail à faire dans ce domaine et cela vous rend si fier d’être britannique.

Les ministres ont déjà été critiqués pour avoir tenté de présenter le jab Pfizer comme une réussite principalement britannique car il a été développé en Allemagne, fabriqué en Belgique et aux États-Unis, et testé dans six pays à travers le monde.