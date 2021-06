Matt Hancock, secrétaire britannique à la Santé, après avoir enfreint les règles sur les coronavirus

LONDRES – Le secrétaire britannique à la Santé Matt Hancock, qui a dirigé la réponse du pays au coronavirus, a démissionné samedi, un jour après s’être excusé pour avoir enfreint les règles de distanciation sociale avec un assistant avec qui il aurait eu une liaison.

Hancock subissait une pression croissante depuis que le tabloïd Sun a publié des images le montrant avec son assistante principale Gina Coladangelo en train de s’embrasser dans un bureau du ministère de la Santé. Le Sun a déclaré que les images de télévision en circuit fermé avaient été prises du 6 mai à 11 jours avant que les règles de verrouillage ne soient assouplies pour permettre les câlins et autres contacts physiques avec des personnes extérieures à son propre foyer.

Dans une lettre de démission adressée au Premier ministre Boris Johnson, Hancock a déclaré que le gouvernement le devait « aux personnes qui ont tant sacrifié dans cette pandémie pour être honnêtes lorsque nous les avons laissées tomber ».

« Et ceux d’entre nous qui établissent ces règles doivent les respecter et c’est pourquoi je dois démissionner », a-t-il écrit.

Johnson a déclaré qu’il était désolé de recevoir la démission de Hancock et qu’il « devrait quitter ses fonctions très fier de ce que vous avez accompli – non seulement dans la lutte contre la pandémie, mais même avant que COVID-19 ne nous frappe ».

Johnson avait précédemment exprimé sa confiance en Hancock malgré les nombreux appels à le licencier.

Jonathan Ashworth, porte-parole du parti travailliste d’opposition pour la santé, a déclaré « qu’il est juste que Matt Hancock ait démissionné. Mais pourquoi Boris Johnson n’a-t-il pas eu le courage de le limoger et pourquoi a-t-il dit que l’affaire était close ?

Certains législateurs des conservateurs au pouvoir avaient également appelé Hancock à démissionner parce qu’il ne pratiquait pas ce qu’il prêchait pendant la pandémie.

« La dernière chose que je voudrais, c’est que ma vie privée détourne l’attention de l’objectif déterminé qui nous permet de sortir de cette crise », a déclaré Hancock, qui est marié, dans sa lettre de démission.

« Je tiens à réitérer mes excuses pour avoir enfreint les directives, et m’excuser auprès de ma famille et de mes proches pour les avoir fait subir cela », a-t-il déclaré. « J’ai aussi besoin (d’être) avec mes enfants en ce moment. »

Hancock, 42 ​​ans, est le dernier d’une série de responsables britanniques à être accusés d’avoir enfreint les restrictions qu’ils ont imposées au reste de la population pour freiner la propagation du coronavirus.

Le gouvernement est également confronté à des questions sur les circonstances dans lesquelles Hancock a embauché Coladangelo, un ami d’université qui a été nommé dans son département l’année dernière. Elle a d’abord été employée en tant que conseillère non rémunérée et est devenue cette année directrice non exécutive au ministère de la Santé, un rôle qui rapporte environ 15 000 livres (21 000 $) par an.

Le gouvernement conservateur de Johnson a été qualifié de « chumocratie » par les critiques pour avoir embauché des conseillers spéciaux et des entrepreneurs extérieurs à la fonction publique sans les niveaux de contrôle habituels.

Le département de Hancock a été accusé d’avoir dérogé aux règles d’approvisionnement pour attribuer des contrats lucratifs pour des équipements de protection et d’autres produits médicaux essentiels, souvent à des contacts personnels. Hancock a déclaré qu’il était motivé par la nécessité de sécuriser rapidement les fournitures essentielles au plus fort de l’épidémie.

Hancock a subi des semaines de pression depuis que l’ancien principal collaborateur du Premier ministre, Dominic Cummings, l’a accusé d’avoir bâclé la réponse du gouvernement à la pandémie. Cummings, maintenant un critique acerbe du gouvernement qu’il a autrefois servi, a déclaré aux législateurs le mois dernier que Hancock « aurait dû être licencié » pour de prétendus mensonges et erreurs. Il a également publié un message WhatsApp dans lequel Johnson a qualifié Hancock de « totalement (explétif) désespéré ».

Cummings lui-même a été accusé d’avoir enfreint les règles et d’avoir sapé le message du gouvernement «Restez à la maison» lorsqu’il a parcouru 250 miles à travers l’Angleterre jusqu’au domicile de ses parents pendant le verrouillage du printemps 2020. Johnson a résisté aux pressions pour le licencier, mais Cummings a quitté son emploi en novembre au milieu d’une lutte pour le pouvoir au bureau du Premier ministre.