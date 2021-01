«Cet auto-isolement est peut-être la partie la plus importante de toute la distanciation sociale parce que je sais par l’application que j’ai été en contact étroit avec quelqu’un qui a été testé positif et c’est ainsi que nous brisons les chaînes de transmission.

« Donc vous devez suivre ces règles comme je vais le faire. Je dois travailler de chez moi pendant les six prochains jours, et ensemble, en faisant ceci, en suivant ceci, et toutes les autres panoplies de règles que nous a dû mettre en place, nous pouvons passer à travers cela et vaincre ce virus. «