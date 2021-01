Matt Hancock a salué les « brillants progrès » des vaccinations aujourd’hui, révélant que les trois quarts des plus de 80 ans avaient maintenant reçu des doses.

Le secrétaire à la Santé a donné un chiffre actualisé pour le Royaume-Uni lors d’entretiens ce matin, affirmant que la proportion était similaire dans les maisons de soins.

Le message haussier est venu alors que Nicola Sturgeon a été forcée d’admettre que l’Écosse doit « rattraper son retard », après qu’il est apparu vendredi que la couverture des plus de 80 ans ressemble plus à un troisième jusqu’à présent.

Mais malgré son optimisme concernant les vaccins, M. Hancock a averti que le gouvernement était « très long, très long » pour pouvoir lever les restrictions de verrouillage des coronavirus car les cas sont toujours si élevés.

« Incertain » si le mutant Covid est plus dangereux, admet Hancock alors qu’il prévient que le verrouillage ne sera pas bientôt facilité Matt Hancock a admis aujourd’hui qu’il y avait une « incertitude » sur la question de savoir si la variante Covid était plus mortelle, car il a averti que les gens devraient prendre des précautions en fonction du risque. Dans des entretiens ce matin, le secrétaire à la Santé a cité des avertissements de scientifiques selon lesquels la souche mutante détectée pour la première fois dans le Kent pourrait être entre 10 et 50% plus mortelle. Mais après avoir critiqué le fait que le gouvernement faisait peur aux gens avant que l’image ne soit claire, il a admis qu’il y avait des «incertitudes» – tout en insistant sur le fait que c’est la «nature de la science». Il a également alimenté les rumeurs de scission du Cabinet sur la difficulté de rendre la politique frontalière du Royaume-Uni en disant des « précautions » contre des variantes qui n’ont pas encore été détectées. Et il a livré un message sinistre à ceux qui espéraient que le verrouillage pourrait être mis en place de sitôt, insistant sur le fait que le nombre de cas est un « long, long, long chemin » avant d’être suffisamment bas. S’exprimant dans le cadre du programme Sophy Ridge de Sky News, M. Hancock a déclaré: « Les scientifiques pensent que cela pourrait être plus meurtrier. Ils ont mis diverses estimations. Il a déclaré que « la communication des risques est un défi », car il a défendu la décision de Boris Johnson de révéler la nouvelle sur la létalité lors d’une conférence de presse dramatique vendredi soir. «Il y a des incertitudes à ce sujet. Telle est la nature de la science … la grande majorité du public le comprend », a déclaré M. Hancock. «Il y a un risque que la nouvelle variante soit plus mortelle. Nous savons que c’est plus transmissible.

Les derniers chiffres du gouvernement ont montré que le nombre de personnes recevant la première dose du vaccin à travers le Royaume-Uni a dépassé 5,8 millions, avec un record de 478 248 recevant le vaccin en une seule journée.

32 autres sites de vaccination devraient ouvrir à travers le pays cette semaine, dont un au musée rendu célèbre par l’ensemble de la série télévisée à succès Peaky Blinders.

Les sites incluent le Black Country Living Museum à Dudley, qui figurait dans l’émission télévisée de longue date, un hippodrome, un stade de football et un ancien magasin Ikea.

En revanche, la France ne s’attend à avoir vacciné qu’environ 1,4 million de personnes d’ici la fin de ce mois.

M. Hancock a déclaré: Ce matin, les trois quarts des plus de 80 ans au Royaume-Uni ont été vaccinés.

«Nous avons vacciné plus de personnes en seulement trois jours que la France n’en a fait dans l’histoire de cette maladie.

Contrairement à la situation au Royaume-Uni dans son ensemble, vendredi, seuls 34% des plus de 80 ans avaient reçu des doses en Écosse.

Interrogée sur le déploiement de l’émission Andrew Marr de la BBC, Mme Sturgeon a nié que les arrangements au nord de la frontière étaient plus bureaucratiques – mais a admis que l’Écosse devait « rattraper » la vaccination des plus de 80 ans.

Elle a déclaré: «Nous avons pris une décision délibérée, conformément aux conseils du JCVI, de nous concentrer initialement sur la vaccination des résidents plus âgés des maisons de soins.

Elle a poursuivi: « J’ai entendu Matt Hancock sur le programme plus tôt dire qu’environ trois quarts des résidents des maisons de soins en Angleterre avaient été vaccinés, en Écosse, ce chiffre représente actuellement 95% des résidents des maisons de soins. »

Le Premier ministre a déclaré que cette approche était plus «intensive en ressources» et que l’Écosse «rattrapait rapidement» la vaccination des plus de 80 ans dans la communauté.

Elle a ajouté: « Nous travaillons tous vers les mêmes objectifs, dans l’ensemble, je pense que nous verrons que nous faisons tous de bons progrès grâce à ce programme de vaccination. »

Mme Sturgeon a déclaré que les problèmes d’approvisionnement des médecins généralistes « se réglaient et commençaient à être résolus ».

Elle a déclaré: « Nous avons eu la limitation du taux du nombre de packs entrant en Écosse, ce qui a limité l’approvisionnement des généralistes.

«Sur cette question de savoir s’il existe un système plus bureaucratique en Écosse, je ne pense pas que ce soit le cas.

«Bien que nous cherchions toujours à voir ce que nous pouvons faire pour simplifier cela.

Dans le Sunday Telegraph, le médecin-chef adjoint, le professeur Jonathan Van-Tam, a déclaré que l’on ne savait toujours pas si les personnes qui avaient reçu le vaccin pouvaient toujours transmettre le virus à d’autres, même si elles étaient protégées contre la maladie.

« Si vous changez de comportement, vous pourriez toujours propager le virus, maintenir le nombre de cas élevé et mettre en danger d’autres personnes qui ont également besoin de leur vaccin mais qui sont plus loin dans la file d’attente », a-t-il déclaré.

Le professeur Van-Tam a quant à lui riposté aux médecins qui ont critiqué la décision d’étendre l’écart entre la première et la deuxième dose du vaccin à 12 semaines.

La British Medical Association a écrit au médecin-chef de l’Angleterre pour lui demander de repenser, disant que dans le cas du vaccin Pfizer-BioNTech, un délai maximum de six semaines avait été mandaté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le professeur Van-Tam a déclaré que l’élargissement de l’écart était le moyen le plus rapide d’administrer une première dose au plus grand nombre de personnes possible, le plus rapidement possible.

Il a déclaré: « Mais ce qu’aucun de ceux-ci (qui posent des questions raisonnables) ne me dira, c’est: qui sur la liste à risque devrait souffrir d’un accès plus lent à sa première dose afin que quelqu’un d’autre qui a déjà eu une dose (et donc la plupart des protection) peut obtenir une seconde?