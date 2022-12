Matt Hancock révèle le «plan fou» du gouvernement pour libérer les prisonniers au début de la pandémie de Covid

Les prisonniers étaient envisagés pour une libération anticipée par le gouvernement au début de la pandémie dans le cadre d’un “plan dingue”, a révélé Matt Hancock dans un nouveau livre révélateur.

L’ancien ministre du Cabinet divulgue une proposition folle du ministère de la Justice visant à libérer les délinquants quelques jours avant le premier verrouillage national.

Matt Hancock raconte comment il est apparu qu’un collègue du Cabinet a fait pression pour que les prisonniers soient libérés au plus fort de la pandémie 1 crédit

La question époustouflante a été discutée aux plus hauts niveaux du gouvernement et exposée pour la première fois dans le journal de la pandémie de la star de I’m A Celebrity.

Hancock, alors secrétaire à la Santé, affirme qu’il subissait une énorme pression pour laisser les délinquants errer librement alors que le virus commençait à se propager à travers le pays.

Il dit qu’il s’est battu avec acharnement contre les plans malgré la pression persistante des responsables de Whitehall pendant deux semaines, affirmant qu’il était “sur la sellette” pendant la crise.

Les mémoires mettent également en évidence les divisions au cœur du gouvernement avec Boris Johnson et le chancelier de l’époque, Rishi Sunak, au centre de la prise de décision.

Écrivant dans son journal le 17 mars, il déclare : « Une proposition farfelue du ministère de la Justice de laisser sortir les prisonniers, car ils seraient plus faciles à gérer s’ils ne sont pas en prison.

«Oui, vraiment: ils pensaient en fait que cela pourrait être un spectateur. je soulignais [my opposition] si fort que tout d’un coup ma chaise n’a plus pu supporter la tension et s’est déchirée, me faisant basculer sans ménagement sur le sol.

Hancock raconte comment il est apparu qu’un collègue du Cabinet a fait pression pour le plan de libération des prisonniers alors qu’il raconte être au cœur de la réponse au virus dans son livre Pandemic Diaries, publié en série dans le Daily Mail.

Dans une autre entrée du 3 avril, il écrit : « Les responsables insistent toujours sur le fait que le secrétaire à la Justice, Rob Buckland, veut libérer des milliers de prisonniers non violents pour alléger la pression sur le système.

“Je continue d’écrire” NON “en grosses lettres sur les soumissions me demandant de signer cela. Il est évident que le public ne le portera pas, mais l’idée ne cesse d’aller et venir sur le papier.

«Après environ la troisième itération, j’ai appelé Rob Buckland, qui à mon grand étonnement m’a dit qu’il avait été informé que c’était moi qui voulais les libérer.

« Malheureusement, ce n’était pas encore la fin de l’affaire. De toute évidence, quelqu’un à Whitehall pensait toujours que c’était une bonne idée et a continué à la pousser, au point que le Premier ministre a demandé à nous parler à tous les deux. J’ai exprimé clairement mon point de vue.

“Nous ne pouvons pas enfermer littéralement tout le monde dans le pays, sauf les prisonniers, que nous libérons à la place, ai-je balbutié.”

Le livre révèle également comment il est tombé “profondément” amoureux de l’ex-assistante Gina Coladangelo – avec l’affaire secrète révélée pour la première fois dans The Sun en juin 2021.