Matt Hancock rejoint le line-up I’m A Celebrity en Australie

L’ANCIEN secrétaire à la Santé, Matt Hancock, s’est inscrit à I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!

L’homme politique, qui a dû démissionner après avoir été surpris en train de tromper sa femme pendant la pandémie, sera la 12e star à partir dans la jungle.

Matt Hancock s'est inscrit à I'm A Celebrity

Dix célébrités entreront dans I’m A celeb ce dimanche lorsque la nouvelle série commencera, mais Matt, 44 ans, sera l’un des deux retardataires qui entreront dans le camp. L’autre est le comédien Seann Walsh, 36 ans.

Un initié de la télévision a déclaré: «Matt est une signature sensationnelle pour la série, car les producteurs aiment une star avec une histoire à raconter – et ils espèrent toujours qu’ils renverseront les haricots autour du feu de camp.

« Il est le dernier d’une longue lignée de personnalités de la sphère politique, dont la députée Nadine Dorries, Stanley Johnson et le député Lembit Opik.

«Il y a eu un point d’interrogation sur qui serait le douzième camarade de camp, en partie parce que les négociations sur l’arrivée de Matt étaient si top secrètes. Il semble que Matt était une signature de dernière minute.

Le MP est un ajout choc à la formation et entrera comme une bombe tardive.

Cela vient après que les 10 autres stars de I’m A Celeb aient été vues ensemble pour la première fois – dans le “portrait de famille” officiel de l’émission.

La gamme I’m A Celebrity de 2022 est vue dans leurs tenues rouges et beiges emblématiques, bien que Boy George semble avoir eu droit à son propre look spécial.

Le chanteur emblématique – dont le nom complet est George Alan O’Dowd – est vu avec de gros points rouges sur son uniforme I’m A Celeb.

Il est également vu dans les photos de presse officielles avec un chapeau spécial qui semble avoir explosé en haut.

Expliquant pourquoi il participait, le chanteur a déclaré: “Je m’ennuie d’être emblématique dans le coin et si vous voulez concourir dans le monde, faire partie de la télé en fait partie.

“C’est la plus grande émission à la télévision et c’est pourquoi je le fais.”

La star, 61 ans, est vue aux côtés des autres stars de la programmation, qui a été révélée par The Sun la semaine dernière.

Il apparaîtra aux côtés de plusieurs stars du feuilleton et de la téléréalité, dont l’actrice de Coronation Street, Sue Cleaver, Owen Warner de Hollyoaks et la favorite de Love Island, Olivia Attwood.

Apparaissent également l’ancien as du rugby Mike Tindall, la présentatrice de télévision Scarlette Douglas, Charlene White de Loose Women et l’animateur de Radio X Chris Moyles.

La joueuse de football anglaise Jill Scott et le comédien Babatunde Aléshé complètent la formation.

L’émission a révélé ce soir que le vote était déjà ouvert pour le tout premier défi de l’émission, avant son retour dimanche.

Les téléspectateurs peuvent désormais choisir qui ils veulent être des « VIP de la jungle » – ce qui n'est pas aussi avantageux que cela puisse paraître.





Les VIP sont en fait des “Very Isolated People” qui vont passer leur première nuit bloqués sur une île. Ils affronteront également le premier procès de la série.

Certaines des stars ont également révélé ce que nous pouvons nous attendre à voir lorsque le spectacle reviendra.

Olivia, 31 ans, a déclaré: “Je vais certainement emporter un bikini. Mais je ressemblerai à un rat noyé sous la douche.

“Je ne sais pas si je peux être à la hauteur du moment de douche emblématique de Myleene!”

I’m A Celeb revient en Australie pour la première fois en deux ans, avec les présentateurs Ant McPartlin, 46 ans, et Declan Donnelly, 47 ans, qui ont atterri la semaine dernière.

Pendant la pandémie, ITV a déménagé dans l’émission au château de Gwrych au Pays de Galles.

I’m A Celebrity 2022 commence le dimanche 6 novembre à 21h sur ITV.

