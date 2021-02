Matt Hancock rejette la décision selon laquelle il a enfreint la loi sur les contrats lucratifs de Covid comme simplement «  retard de paperasse  »

Le secrétaire à la Santé a également semblé dévier la responsabilité sur ses fonctionnaires, après qu’un juge a déclaré que le secret «violait les obligations légales» sur les dépenses de milliards de dollars de l’argent des contribuables.

Lorsqu’on lui a demandé s’il démissionnerait, M. Hancock a répondu: «Non» – arguant qu’il n’était «pas vrai» de dire qu’il avait refusé de publier des contrats, dont certains allaient à des amis de hauts conservateurs.

La publication a été «retardée, en moyenne, d’un peu plus de quinze jours», a-t-il dit, même «dans le feu de la crise» lorsque la pandémie a frappé l’année dernière.

Lire la suite

«C’est ce que le tribunal a conclu et je pense que tout secrétaire d’État à ma place soutiendrait absolument mes fonctionnaires en faisant ce qu’il faut – sauver des vies», a déclaré M. Hancock.

«Certains des documents ont été un peu retardés et je soutiens absolument mon équipe qui a fait un travail phénoménal dans des circonstances incroyablement difficiles.

«Toutes ces règles – nous les avons suivies absolument avec transparence», a-t-il affirmé sur Nouvelles du ciel.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Le gouvernement est tenu de publier tous les contrats d’une valeur supérieure à 10 000 £ dans les 30 jours suivant leur attribution.

Mais des recherches ont montré que, début octobre, les accords pour seulement 2,68 milliards de livres sterling d’environ 15 milliards de livres sterling consacrés à l’achat d’équipements de protection individuelle (EPI) avaient été publiés.

Lire la suite

Il a mis en évidence des contrats avec Ayanda Capital (252 millions de livres sterling), Clandeboye Agencies, une entreprise de produits de confiserie (108 millions de livres sterling) et Pestfix (345 millions de livres sterling).

Les entreprises proposant de fournir des EPI ont été traitées via une «voie VIP» hautement prioritaire pour les renvois par des députés, des pairs et d’autres personnes ayant des liens politiques, dans le cadre d’une enquête menée l’année dernière.

Le tribunal a jugé que le fait de ne pas publier les contrats enfreignait la «fonction publique vitale» de transparence sur les dépenses de «grandes quantités» d’argent des contribuables.

Mais M. Hancock est sorti sur le coup, insistant sur le fait que les contrats avaient été publiés après, en moyenne, 47 jours – plutôt que les 30 requis.

«Nous les avons publiés un peu plus de quinze jours plus tard qu’ils n’auraient dû et il y a une raison à cela – et la raison en est qu’il y avait une pénurie mondiale d’EPI et que nous devions acheter des EPI pour sauver des vies.

«Mes fonctionnaires, avec mon soutien total, ont passé chaque heure éveillée à acheter des EPI afin que même si nous nous rapprochions, nous ne manquions jamais d’EPI dans ce pays.»

Et il a dit à la BBC Spectacle d’Andrew Marr: «Les gens peuvent se faire leur propre opinion sur la question de savoir si j’aurais dû dire à mon équipe d’arrêter d’acheter des EPI et de passer le temps à avancer ces retours de transparence d’un peu plus de quinze jours.