Matt Hancock récolte 50 000 £ supplémentaires en plus du salaire du député et 400 000 £ pour I’m A Celebrity

MATT Hancock a empoché 50 000 £ en plus de son salaire de député avant d’entrer dans I’m A Celebrity, Sun Online peut le révéler.

L’ancien secrétaire à la Santé gagnerait 400 000 £ grâce à son passage controversé Down Under.

Brian Roberts – Commandé par The Sun

L’ancien secrétaire à la Santé est déjà arrivé en Australie pour I’m A Celebrity de cette année[/caption]

PA

Notre histoire survient alors que Hancock fait face à une bataille de divorce potentiellement coûteuse avec sa femme.[/caption]

Mais nous pouvons révéler comment il a également été occupé à amasser de l’argent d’ailleurs.

Selon les archives officielles, M. Hancock a gagné 11 977 £ au cours des 12 derniers mois en écrivant des articles de journaux et en faisant des apparitions dans les médias.

Il a également reçu 18 866 £ de dons de bailleurs de fonds et a bénéficié de 3 479 £ de cadeaux – y compris des billets VIP gratuits pour les Britanniques.

Le député – critiqué aujourd’hui par Rishi Sunak pour sa participation à l’émission ITV – a également récemment bénéficié de 11 638 £ de voyage et d’hébergement gratuits pour un voyage à Miami plus tôt cette année.

Tout cela s’ajoute au salaire du député de M. Hancock, qui lui rapporte 84 144 £.

Séparément, les comptes montrent également que M. Hancock a réclamé 227 673 £ de dépenses entre février de l’année dernière et janvier.





Cela signifie que si ses honoraires déclarés sont corrects, il a reçu plus de 750 000 £ en salaire, avantages et dépenses au cours de la dernière année.

Notre histoire survient alors que Hancock fait face à une bataille de divorce potentiellement coûteuse avec sa femme.

Hier soir, une source a déclaré: «Être expulsé du Cabinet aurait pu être politiquement embarrassant, mais cela n’a pas du tout nui au solde bancaire de Matt.

“Il l’a ratissé pendant des mois – et les opportunités ne devraient augmenter qu’une fois qu’il rentrera de la jungle.

“Mais il va probablement avoir besoin d’argent car il a une bataille de divorce imminente et sa carrière politique semble terminée.”

Je suis une célébrité temps à la maison I’m A Celebrity’s sorties les plus dramatiques d’Olivia Attwood à Richard Madeley Classement par étoiles I’m A Celeb a attiré plus de 10 millions de téléspectateurs et est l’émission la mieux notée d’ITV en 2022

Notre histoire survient quelques jours après qu’un agent du showbiz de premier plan a révélé que M. Hancock pourrait facilement gagner plus d’un million de livres sterling grâce à son aventure dans la jungle.

Interrogé sur ce qu’il gagnerait, Jonathan Shalit, le fondateur d’Intertalent Rights Group, a prédit : « Je dirais en moyenne un million de livres par an. Je veux dire, s’il réussit bien dans I’m A Celebrity, vous pourriez obtenir un million à un million et demi l’année prochaine, mais cela pourrait également tomber à 750 000 £.

“Mais quelqu’un comme Matt peut probablement gagner environ un million de livres par an, assez souvent le week-end. Par exemple, il pourrait probablement faire trois ou quatre apparitions pour 10 à 15 000 £ chacune minimum, voire jusqu’à 60 à 70 000 £.

“Plus quelques mentions, plus des émissions de télévision, plus l’écriture. Il va avoir une carrière lucrative s’il emprunte la voie de la célébrité, mais ce sera au prix de devoir démissionner de son siège.

“Je pense que le truc avec Matt Hancock, c’est que je l’ai rencontré plusieurs fois, c’est un gars vraiment sympa. Et je pense que tous ceux qui le rencontrent l’aiment.

“Je pense qu’il sera très apprécié dans la jungle, et je pense qu’il continuera à avoir une grande carrière dans les médias. Ce qui m’étonne et je te le dis, Mark, si tu ne t’es pas présenté au travail ce soir, et la semaine prochaine, tu seras probablement viré.

«Pourtant, Matt Hancock est député et il peut s’absenter de ses électeurs pendant quatre semaines, ne pas faire son travail et garder son emploi. Ce que je trouve extraordinaire, c’est qu’on peut devenir député et ne pas avoir à signer d’entente pour servir ses concitoyens.

Pennsylvanie

AFP

“Il le ratisse depuis des mois – et les opportunités ne devraient augmenter qu’une fois qu’il rentrera de la jungle”, a déclaré une source.[/caption]