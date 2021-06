Matt Hancock quitte son poste de secrétaire à la Santé après avoir admis avoir enfreint les règles de Covid

Matt Hancock a radicalement démissionné de son poste de secrétaire à la Santé après avoir admis avoir enfreint les règles de Covid lors d’une prétendue liaison avec un assistant dans son bureau de Whitehall.

L’annonce est intervenue au milieu d’une clameur croissante demandant à Boris Johnson de le retirer du cabinet, ou de risquer de « mettre en péril des messages vitaux de santé publique » alors que le gouvernement continue de répondre à la crise.

M. Hancock – un visage clé de la réponse du gouvernement à la pandémie – s’est excusé vendredi pour avoir enfreint les règles de Covid, après que des images fixes d’un enregistrement de vidéosurveillance l’ont montré dans son bureau de Whitehall embrassant un ami de longue date, qui est à la solde du gouvernement.

M. Johnson a continué à soutenir le secrétaire à la Santé assiégé, le n ° 10 insistant sur le fait qu’il lui faisait entièrement confiance il y a un peu plus de 24 heures, malgré une réaction croissante de tous les horizons politiques, y compris les conservateurs d’arrière-ban, qui ont suggéré que sa position était « intenable ».

Mais dans un échange de lettres avec le Premier ministre – publié samedi soir – M. Hancock a annoncé sa démission et a réitéré ses excuses pour avoir enfreint les directives, affirmant qu’il devait au public « d’être honnête lorsque nous les avons laissés tomber comme je l’ai fait. Fini ».

Il s’est également excusé auprès de sa famille « et de ses proches pour leur avoir fait subir cela ».

Dans sa réponse, le Premier ministre a déclaré qu’il était « désolé » de recevoir la lettre de M. Hancock, ajoutant: « Vous devriez quitter vos fonctions très fiers de ce que vous avez accompli – non seulement pour lutter contre la pandémie, mais même avant que Covid-19 ne nous frappe » .

« Par-dessus tout, votre tâche a été de relever un défi plus grand que celui auquel a été confronté n’importe lequel de vos prédécesseurs, et en combattant Covid, vous avez relevé ce défi – avec l’énergie, l’intelligence et la détermination abondantes qui sont votre marque de fabrique. »

