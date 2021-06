Matt Hancock prévient que le lien entre les cas de Covid et les décès a été « rompu mais pas rompu » par le vaccin alors que les cas quotidiens augmentent

MATT Hancock a averti que le lien entre les cas de Covid, les hospitalisations et les décès avait été « rompu » mais « pas complètement rompu » par les vaccins.

Le secrétaire à la Santé a déclaré que le gouvernement « s’attendait toujours à ce que les cas de Covid augmentent » alors que les restrictions de verrouillage se sont assouplies – alors que les infections quotidiennes au Royaume-Uni ont augmenté de 50% en une semaine et que les décès sont tombés à 11 au cours de la dernière période de 24 heures.

Un panneau d’avertissement des variantes de Covid au marché de Ridley Road à Dalston, dans l’est de Londres Crédit : LNP

Il a déclaré aux journalistes que les données étaient surveillées « très attentivement » alors que la Grande-Bretagne se prépare à la levée complète des restrictions du 21 juin.

Hancock a déclaré: « Nous nous attendions toujours à ce que le nombre de cas augmente à mesure que le pays s’ouvrait, l’élément critique est l’impact sur le nombre de personnes qui se retrouvent à l’hôpital pour un nombre donné de cas.

« Ce lien a été rompu par le vaccin, mais il n’a pas encore été complètement coupé.

« C’est l’une des choses que nous surveillons très attentivement, et il est trop tôt pour dire quelle sera la décision avant le 21 juin, mais nous veillerons à ce que les gens sachent à temps. »

Interrogé sur la question de savoir si les données relatives à la mutation indienne, également connue sous le nom de variante Delta, « allaient dans la mauvaise direction », le ministre a déclaré : « Nous publions toutes les informations dont nous disposons sur les nouvelles variantes, y compris la variante Delta, et nous adoptons cette approche de transparence totale.

« Les données sur l’impact sur les hospitalisations sont des données très précoces, nous ne pouvons donc pas encore conclure avec certitude qu’il y a un impact sur votre risque d’hospitalisation.

« Mais bien sûr, nous publions les premières données et nous les surveillons très attentivement. »

Il vient comme :

L’analyse de l’agence de presse PA montre que la majorité des grandes fiducies hospitalières en Angleterre continuent actuellement de n’avoir en moyenne aucune admission de Covid-19 malgré l’augmentation du nombre de cas.

Cependant, une poignée de confiance dans les points chauds de virus montrent une légère augmentation du nombre, car les experts avertissent que la variante identifiée pour la première fois en Inde, également connue sous le nom de variante Delta, peut entraîner un risque accru d’hospitalisation.

Le déploiement du vaccin au Royaume-Uni se poursuit alors que les données du gouvernement jusqu’au 3 juin montrent que sur les 66 749 638 injections administrées au Royaume-Uni jusqu’à présent, 39 949 694 étaient des premières doses et 799 944 étaient des deuxièmes injections.

Cela survient alors que les ministres et les responsables travaillent sur des plans d’urgence pour repousser le «Jour de la liberté» de deux semaines.

La distanciation sociale et les masques faciaux pourraient également rester, ainsi que les limites des fans de football dans les stades.

Un retard plongerait probablement les plans de voyage des gens dans encore plus de chaos, car les Britanniques se verraient presque certainement dire de ne pas réserver de vacances à l’étranger.

M. Hancock a également déclaré que le Royaume-Uni devait être « dur » sur les règles de voyage international pour protéger les progrès de l’assouplissement du verrouillage à la suite du retrait controversé du Portugal de la liste verte.

De longues files d’attente de passagers masqués à l’aéroport de Faro au Portugal

Les ministres ont blâmé les craintes d’importer la soi-disant variante du Népal – une mutation qui, selon certains, pourrait avoir des propriétés l’aidant à battre les vaccins – pour la décision de rétrograder le Portugal au statut ambre.

Cela signifie que les personnes arrivant au Royaume-Uni du Portugal après 4 heures du matin mardi devront s’isoler chez elles pendant 10 jours – un changement qui a poussé les vacanciers à se démener pour des vols de retour coûteux dans le but de dépasser le délai de quarantaine.

Un siège sur un vol Ryanair de Lisbonne à Manchester le lundi coûte 339 £, tandis que le voyage sur le même itinéraire est disponible pour seulement 75 £ le mercredi.

British Airways facture 348 £ pour les vols de Faro à Londres Heathrow dimanche et lundi, mais le prix tombe à 137 £ mardi.

L’obligation pour les voyageurs de passer un test de coronavirus dans les trois jours précédant le départ d’un vol vers le Royaume-Uni crée également des difficultés pour les personnes au Portugal.

Ceux qui sont actuellement au Portugal affirment qu’il y a une liste d’attente de deux à trois jours pour les tests car les centres sont « surchargés ».

Mais malgré les obstacles auxquels sont confrontés ceux qui reviennent, M. Hancock a déclaré que le gouvernement britannique avait été en mesure d’assouplir les restrictions à la maison en raison de contrôles stricts sur les règles de voyage.

Ses commentaires ont été faits alors que le Royaume-Uni enregistrait son plus grand nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus – 6 238 – depuis fin mars, selon les chiffres officiels, la variante indienne alimentant une nouvelle vague.

Jardins de bière emballés dans le quartier Digbeth de Birmingham Crédit : Alamy

Les piétons s’abritent sous des parapluies sur Oxford Street à Londres Crédit : AFP

Le secrétaire à la Santé, interrogé vendredi par des journalistes si on demandait aux Britanniques de sacrifier des vacances à l’étranger en échange de plus de libertés chez eux, a déclaré: « En fin de compte, nous sommes très prudents sur les voyages internationaux parce que nous voulons protéger le succès et les progrès que nous ‘ai fait.

« Nous nous sommes ouverts au niveau national et avons pu le faire sans voir une augmentation du nombre d’hospitalisations.

« Et c’est en partie parce que nous sommes durs avec les voyages internationaux.

« Nous avons la liste verte là-bas pour les pays où il est sûr de se rendre, mais nous avons toujours dit que nous étions prêts à agir, à retirer des pays de cette liste verte si nous en avons besoin.

« Cela ne me fait aucun plaisir que nous ayons eu à faire cela avec le Portugal, mais c’est tellement important pour protéger le déploiement du vaccin ici à la maison. »

Le professeur Neil Ferguson, dont la modélisation a joué un rôle déterminant dans le verrouillage du Royaume-Uni en mars 2020, a déclaré qu’une approche « prudente » est nécessaire car le gouvernement équilibre les risques potentiels avec un désir de normalité.

Il a déclaré vendredi à l’émission Today de BBC Radio 4: « Nous savons pour le moment que la variante Delta, la variante indienne, double à travers le pays environ tous les neuf jours, avec une certaine variabilité d’un endroit à l’autre.

« Mais nous n’avons pas pleinement vu l’effet de ce qui s’est passé à partir du 17 mai, étape trois, l’assouplissement des restrictions, se refléter dans ces données, nous nous attendons donc à ce que cela s’accélère encore plus. »