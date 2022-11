Matt Hancock pourrait faire fortune après avoir amélioré son image sur I’m A Celeb, déclare un expert en relations publiques

MATT Hancock est prêt pour un salaire exceptionnel quand il quitte Je suis une célébrité, avec des agents réclamant de le réserver pour des opportunités de parole lucratives.

L’ancien secrétaire à la Santé, 44 ans, a admis qu’il ne s’attendait pas à servir à nouveau au gouvernement après avoir risqué sa carrière en s’inscrivant à l’émission ITV.

Rex

Rex

Mais le pari est déjà réussi.

Avant d’être suspendu du parti conservateur pour avoir rejoint l’émission ITV, le politicien honteux a empoché 10 000 £ pour avoir discuté de la manière dont le gouvernement devrait soutenir la crypto-monnaie, selon le registre des intérêts des députés.

Mais les experts en marketing pensent que son potentiel de gain dépasse désormais de loin même ces 41,60 £ par minute.

Le professeur Jonathan Shalit OBE a déclaré: “Si Matt Hancock décide de quitter la politique, il gagnera des centaines de milliers de livres au cours de l’année à venir et obtiendra les nombreux cadeaux offerts aux célébrités.

EN SAVOIR PLUS MATT HANCOCK RASAGE DE PRÈS Matt de I’m A Celeb est obligé de s’excuser auprès de la co-vedette après l’intervention furieuse de Mike plage s’il vous plait Les fans de I’m A Celeb critiquent “intitulé” Matt Hancock après avoir remporté un barbecue sur la plage

“Tous ceux qui rencontrent Matt l’aiment, alors au fur et à mesure que les gens le connaîtront davantage, les opportunités lucratives augmenteront.”

La crypto est une cause qui tient à cœur à Matt, et il a jailli en mai : “La crypto combine mon amour de la technologie, que j’ai depuis que je travaille dans l’entreprise technologique de ma famille, et ma fascination pour la finance, qui m’a amené à passer cinq ans à la Banque d’Angleterre.

Les accords viendraient s’ajouter à ses 400 000 £ pour avoir joué dans la jungle après que sa liaison avec son ancienne assistante Gina Coladangelo ait laissé sa carrière politique en lambeaux.

Pendant ce temps, un sondage auprès des lecteurs de Sun a révélé que 79% pensent que les camarades de camp le traitent injustement et sont “si grossiers avec lui”.

Rex





Lorsqu’on leur a demandé si Matt devait être le premier à être éliminé, 52% ont répondu non et qu’il avait “été génial dans l’émission”.

Les bookmakers de Ladbrokes disent que le public le soutient fermement, avec le deuxième plus gros montant d’argent misé sur lui pour être couronné roi de la jungle.

Mais les autres concurrents ne ressentent pas la même chose.

Hier soir, Sue Cleaver et Mike Tindall se sont attaqués au MP après qu’il ait une fois de plus laissé son eau de rasage dans le bol.

Puis une dispute a éclaté entre Matt et Boy George, après une blague que le chanteur avait faite sur le chocolat.

Cela a commencé lorsque George a dit à Seann Walsh : « Je ne supporte pas Matt. J’ai essayé de l’aimer et j’ai échoué.

« Je le trouve visqueux, je le trouve glissant. Je le trouve juste. . . J’ai fait une blague sur le chocolat. Il m’a juste regardé comme . . . ”

Il a poursuivi: “J’ai essayé de séparer ce que je ressens pour lui de qui il est en tant que personne, mais je ne peux pas.”

George a ensuite tourné vers Matt en disant: «Je faisais une blague sur le chocolat.

“Pour l’amour de Dieu, j’étais comme . . . amusons-nous un peu. Je n’ai pas aimé la façon dont tu me regardais. J’ai fait une blague et tu étais comme . . . ”

Matt a répondu : « Oh non, je ne l’étais pas. . . ce n’était pas mon intention. Je suis vraiment désolé pour ça.

George a déclaré: «Vous le faites beaucoup en fait. J’ai juste l’impression que tout le monde essaie d’être trop gentil. Ça me tape sur les seins.

George a poursuivi: «Je vous ai détesté, je dois être honnête. J’ai parfois l’impression que tu ne dis pas ce que tu veux dire et que tu n’es pas particulièrement direct.

Matt a dit: “Je suis juste moi.”

George a répondu: “D’accord. Eh bien, je suis juste moi. J’essaie de vous séparer en tant qu’être humain et vous en tant que politicien et j’ai du mal avec ça. Nous ne partageons pas la même politique.

« J’ai un peu de mal avec toi. Ce n’est pas ton problème, c’est mon problème.

“Je m’excuse parce que je t’ai vraiment insulté il y a une minute.”

Mais au moins, les hôtes Ant et Dec s’amusaient alors que le duo Geordie posait dans des chapeaux de fête pour le 47e anniversaire d’Ant.

Rex

Rex