Matt Hancock pourrait être empêché de se présenter comme conservateur aux prochaines élections

Matt Hancock pourrait être empêché de se présenter comme candidat conservateur au parlement lors des prochaines élections générales.

Le député de West Suffolk a été suspendu du parti en novembre après avoir annoncé qu’il participerait à l’émission de télé-réalité I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!

La décision de l’ancien secrétaire à la Santé de se rendre en Australie alors que le Parlement fonctionnait toujours a déclenché une réaction violente parmi ses électeurs et ses collègues, y compris le Premier ministre.

Rishi Sunak s’est dit “déçu” par le choix de M. Hancock, ajoutant que les députés “devraient travailler dur pour leurs électeurs”.

M. Hancock a été suspendu le 1er novembre pour avoir choisi de rejoindre l’émission ITV (Archives PA)

M. Hancock a été suspendu – ou en termes politiques, le whip a été limogé – par le Parti conservateur le 1er novembre.

Selon Les tempsil ne sera pas réintégré avant le 5 décembre – une semaine après son retour de la jungle s’il atteignait la finale et la date à laquelle les députés doivent dire au parti s’ils ont l’intention de se présenter aux prochaines élections législatives.

Des sources conservatrices ont déclaré au journal qu’il avait fallu six mois à Nadine Dorries, secrétaire à la culture sous Boris Johnson, pour que le fouet soit restauré après son passage dans l’émission en 2013.

Ils ont également souligné qu’elle était une députée moins âgée que Hancock, qui a également été secrétaire à la culture.

M. Hancock pourrait toujours rester dans la circonscription en tant que député indépendant, mais le parti devrait choisir un nouveau candidat.

Vendredi soir, M. Hancock a survécu au premier tour de scrutin public pour retirer des célébrités de la jungle.

La journaliste Charlene White est devenue la première camarade de camp à quitter la jungle après avoir participé à un procès Bushtucker dans lequel elle et la popstar Boy George ont obtenu deux étoiles.