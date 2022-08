Matt Hancock partage un avatar Metaverse «effrayant» alors qu’il devient le premier député à rejoindre

Matt Hancock est devenu le premier député à rejoindre le Metaverse, la plateforme de réalité virtuelle lancée par le supremo de Facebook Mark Zuckerberg.

L’ancien secrétaire conservateur à la santé a partagé son avatar personnalisé sur l’entreprise en ligne “excitante” – suscitant une forte réaction sur les réseaux sociaux où l’image a été décrite comme “effrayante”.

Certains commentateurs ont suggéré qu’ils auraient besoin d’une thérapie après avoir vu la version virtuelle de Hancock, tandis que d’autres ont noté que l’ancien ministre du Cabinet avait l’air plus “buff” dans le Metaverse.

L’avatar de Hancock a également été comparé à Succession Kendall Roy, l’animateur de télévision Judge Rinder et la tristement célèbre statue en bronze de la star de Manchester United, Ronaldo.

Le député conservateur – qui pense que le Metaverse devrait être «ouvert et gratuit» – a rejoint un événement organisé par les entreprises technologiques Shift et Whitespace conçu pour aider les organisations à organiser des événements de réseautage dans le monde virtuel.

Dans une conférence intitulée « Web 3.0 : ce que l’avenir nous réserve et pourquoi il doit être ouvert et sûr », Hancock a fait part de son inquiétude quant au fait que le métaverse devienne une plate-forme gérée par quelques-uns.

L’ancien secrétaire à la Santé – qui a quitté le gouvernement en juillet dernier après avoir été surpris en train d’embrasser l’aide Gina Coladangelo au travail en violation des directives de Covid – a lancé sa propre application en 2018.

“Je m’intéresse depuis longtemps à l’innovation et à la manière dont la technologie peut transformer et améliorer notre mode de vie”, a déclaré Hancock. « Le métaverse est une nouvelle technologie incroyablement importante et passionnante »,

Le député a ajouté : “Nous avons actuellement la possibilité de nous assurer que la prochaine génération de communications est non seulement ouverte et gratuite, mais définie par des normes ouvertes – et pas seulement par un petit nombre d’organisations.”

Un porte-parole de Hancock a précisé que la société de technologie avait créé l’avatar. “Matt est flatté que Whitespace ait créé cet avatar, suite à son discours plus tôt cette année sur la façon dont nous pouvons nous assurer que le métaverse est ouvert et gratuit, tout en protégeant contre la désinformation.”

Pendant ce temps, Zuckerberg a admis que son propre avatar – un selfie devant une tour Eiffel virtuelle – était un peu “basique” après avoir été largement moqué en ligne.

Il a partagé l’image dans le cadre du lancement d’Horizon Worlds, sa dernière application pour le Metaverse. Zuckerberg a déclaré qu’il s’attend à ce que le monde virtuel atteigne plus d’un milliard de personnes d’ici une décennie.