Matt Hancock a parlé de « l’injustice » à laquelle il a été confronté pendant la pandémie de COVID dans le dernier épisode de Celebrity SAS : Who Dares Wins.

L’ancien secrétaire à la Santé a démissionné du gouvernement en juin 2021 après avoir appris qu’il avait a rompu sa propre direction en embrassant et en embrassant son assistantGina Coladangelo, dans son bureau.

Dans l’avant-dernier épisode de la série, diffusé dimanche, l’homme de 45 ans est obligé de se déshabiller jusqu’à son boxer lors d’un interrogatoire qui le voit accusé d’avoir une “attitude”.

Au début de l’épisode, Hancock est interviewé par Jason Fox et Chris Oliver à propos de la pandémie et on lui demande comment il a géré le fait d’être « vilipendé ».

“Je ressens un sentiment d’injustice à l’idée d’être accusé essentiellement de corruption”, a-t-il déclaré.

“Parce que c’est ce qui, en résumé, est l’accusation, alors que j’ai essentiellement consacré ma vie professionnelle jusqu’à présent à la fonction publique, et je sais pertinemment que nous avons fait la bonne chose.

“Et je n’en ai pas profité une seule goutte et c’est juste ce sentiment d’injustice qui fait que, attendez, je faisais de mon mieux dans des circonstances difficiles et maintenant je reçois un tas de conneries pour ça.

“[Of] bien sûr, cela a un impact sur moi professionnellement auquel je dois faire face, mais cela n’a pas d’importance ici [pointing to chest].

“Ce qui compte ici, c’est ce que je pense de moi-même et aussi ce que les gens que j’aime et qui me tiennent à cœur pensent de moi et ce que les gens que je respecte pensent de moi.”

Lorsqu’on lui demande s’il voit le cours comme une chance de rédemption, il ajoute : “Eh bien, je ne sais pas ce qu’il en est de la rédemption… le problème avec ce cours, c’est que, comme vous le dites, il vous dépouille et vous devez tout quitter. sur la ligne.”

L’année dernière, le député est apparu dans I’m A Celebrity… Sortez-moi d’ici ! – empochant 320 000 £ dans le processus.

Il a déclaré que 10 000 £ de ce total avaient été reversés à des œuvres caritatives, un chiffre qui, selon lui, était supérieur au salaire des députés qu’il recevait encore lors de son apparition dans l’émission de télé-réalité.

“Je ne l’ai pas fait principalement [go on the reality show] pour l’argent, je l’ai fait avant tout pour essayer de montrer qui je suis”, a déclaré Hancock à l’émission Good Morning Britain d’ITV en janvier de cette année.

“Je pense que 10 000 £ est en fait une somme décente.”

Celebrity SAS : Who Dares Wins continue sur Channel 4.